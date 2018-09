Een man met stijl krijgt in Amerika een afscheid in stijl. Senator John McCain was een man met een heel eigen gezicht. Hij steeg boven partijen en presidenten uit. Sterker, hij ging gerust tegen hen in.

Hoezeer zijn kiezers in Arizona zijn stijl waardeerden, bleek deze week. Toen de kist met McCain naar de North Phoenix Baptist Church werd gereden, stond het langs de route vol mensen met Amerikaanse vlaggen en bordjes om hun aanhankelijkheid te betuigen. Blijkbaar waren de mensen niet alleen verdrietig door zijn dood afgelopen zaterdag, maar hebben ze ook de behoefte dat in de openbaarheid uit te dragen.

Niet iedere inwoner van Arizona zal naar Phoenix zijn gekomen om zijn sympathie aan de politicus te betuigen. Daarvoor vormen de Amerikanen een te verdeeld volk. Maar datzelfde verdeelde volk is bijzonder trots op zijn staat en op de vertegenwoordigers van die staat.

Een vertegenwoordiger van die staat was McCain natuurlijk in meerdere opzichten. Hij was veteraan, die Amerika’s vlag had gediend in Vietnam. En hij vertegenwoordigde zijn ‘eigen’ Arizona meer dan dertig jaar lang in het Congres in Washington. Dat zijn toch allemaal dingen waar een Amerikaan u tegen zegt.

Het respect voor McCain is zo groot dat hij deze zaterdag zelfs wordt begraven vanuit de National Cathedral in Washington. Daar zullen ook twee oud-presidenten het woord voeren.