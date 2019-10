Activisten Hongkong trotseren verbod

Ondanks een uitdrukkelijk verbod zijn dinsdag duizenden actievoerders de straat op gegaan in Hongkong om te demonstreren voor mensenrechten en democratie. Omdat China de 70e verjaardag van de Volksrepubliek viert, wilden de autoriteiten in Hongkong niet dat er gedemonstreerd werd.

Maar veel activisten trokken zich daar niets van aan en gingen ondanks de vele veiligheidsmaatregelen de straat op. Ze scandeerden leuzen als ‘vrijheid voor Hongkong’ en ‘vooruit Hongkong’. Er waren nog geen berichten over confrontaties met de politie.

In China werd de verjaardag van de republiek gevoerd met een grote parade. In Hongkong werd dat gevierd in de Chinese zone waar onder andere een Chinese vlag werd gehesen en twee helikopters met het Chinese dundoek en een kleinere vlag van Hongkong overvlogen.

Forse veiligheidsmaatregelen in Hongkong