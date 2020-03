Acht doden door crash vliegtuig met medisch team in Manilla

Een vliegtuig met onder meer medische hulpverleners is zondag tijdens het opstijgen in de Filipijnse hoofdstad Manilla geëxplodeerd. Alle acht inzittenden kwamen om, onder wie een Amerikaan en een Canadees, aldus de autoriteiten.

Aan boord van het toestel van het Filipijnse charterbedrijf Lionair waren drie bemanningsleden, drie medische hulpverleners, een patiënt en een begeleider daarvan. Bij de laatstgenoemde persoon ging het niet om een bekende Filipijnse politicus en hoofd van het Rode Kruis in het land, zoals eerder gemeld werd. Volgens CNN was het de bedoeling naar Tokio te vliegen maar had het vliegtuig technische problemen.

Het is niet bekend of het vliegtuig vanwege de coronacrisis naar Japan zou vliegen.