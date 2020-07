Aantal vroeggeboortes daalt sinds lockdown

Ziekenhuizen in verschillende landen zien sinds dit voorjaar een opvallende daling in het aantal vroeggeboortes. Dat meldde de New York Times zondag. Deense onderzoekers vonden een afname van 90 procent van baby’s geboren onder de 28 weken. In Calgary (Canada) gaat het om een halvering.

De afname was het sterkst bij de allerkleinsten. In een vrouwenkliniek in het Australische Melbourne waren er zo weinig vroeggeborenen dat medewerkers zich afvroegen wat er aan de hand was. Ook in Nederland is een daling geconstateerd. Dr. Irwin Reiss van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum zag een afname in het aantal vroeggeboortes, maar niet zo opvallend als in bijvoorbeeld Calgary.

Mogelijke verklaringen voor de afname zijn meer slaap en minder stress bij de moeders, minder luchtvervuiling en minder blootstelling aan andere virussen sinds de lockdown. Een internationaal team van onderzoekers gaat dit verder uitpluizen. Het coronavirus helpt zo mogelijk om de oorzaak van vroeggeboorte, die nog altijd niet is opgehelderd, te achterhalen.