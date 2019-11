Aantal doden bij betogingen Bolivia stijgt

Het aantal mensen dat bij de Boliviaanse stad Cochabamba om het leven is gekomen tijdens botsingen tussen de aanhangers van de afgetreden president Evo Morales en de oproerpolitie is gestegen tot negen. Dit heeft de ombudsman van de stad bekendgemaakt. Vrijdag was nog sprake van vijf doden.

Ongeveer 115 mensen raakten gewond toen de politie en het leger vrijdag een mars van cocaboeren op een brug in Sacaba, ten oosten van de stad Cochabamba, blokkeerden. Ze wilden zich aansluiten bij protesten tegen interim-president Jeanine Áñez maar de politie hield hen tegen bij de brug.

De aanhangers van Morales wilden via Cochabamba naar de regeringszetel in La Paz gaan om hun steun te betuigen aan de ex-president. De ombudsman gaf de veiligheidstroepen de schuld van de dood van de demonstranten. Ze werden doodgeschoten.

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Arturo Murillo verklaarde echter dat er onder de aanhangers van Morales mensen waren die schoten afvuurden. De veiligheidstroepen hadden volgens hem het bevel gekregen om de demonstranten niet neer te schieten.

Morales nam vorige week zondag ontslag onder druk van het leger en de politie nadat internationale waarnemers hem tijdens de stemming van 20 oktober hadden beschuldigd van verkiezingsfraude. Hij vertrok dinsdag naar Mexico.