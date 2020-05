Aantal coronadoden in Zweden boven de 4000

Zweden meldde maandag dat het aantal coronadoden de grens van 4000 heeft overschreden. Het Scandinavische land trok internationaal de aandacht met zijn in vergelijking met andere Europese landen zachte aanpak van het coronavirus.

De gezondheidsautoriteit zei dat er 4029 doden en 33.843 bevestigde gevallen van het coronavirus in het land met ongeveer 10,3 miljoen inwoners zijn geregistreerd. Circa 90 procent van de overledenen was ouder dan 70 jaar.

Het dodental in Zweden is veel hoger dan in naburige Scandinavische landen, die allemaal strengere beperkende maatregelen hebben opgelegd.

Volgens gegevens van persbureau AFP is het sterftecijfer in Zweden door het coronavirus met 399 per miljoen inwoners veel hoger dan de 43 in Noorwegen, 97 in Denemarken en 55 in Finland.

Het is nog wel lager dan Frankrijk met 435 per miljoen inwoners, Groot-Brittannië en Italië, beide met 542 en Spanje met 615.

Critici hebben de Zweedse autoriteiten beschuldigd van gokken met het leven van burgers door geen strenge maatregelen op te leggen. Maar de gezondheidsautoriteit houdt vol dat haar aanpak op de lange termijn duurzaam is en heeft drastische maatregelen op korte termijn afgewezen als te ondoeltreffend om de impact ervan op de samenleving te rechtvaardigen.

Het Scandinavische land heeft scholen opengehouden voor kinderen onder de 16 jaar, samen met cafés, bars, restaurants en bedrijven, terwijl het mensen aanspoort om de richtlijnen voor sociale afstand en hygiëne te respecteren.