Aanslag Christchurch live op Facebook

De schietpartij op een van de twee moskeeën in Christchurch was live te volgen op Facebook. De schutter droeg een bodycam en streamde de beelden via zijn account.

Facebook laat aan Nieuw-Zeelandse media weten dat de video is verwijderd. ,,De politie waarschuwde ons voor een video kort na het begin van de livestream. We hebben de video snel verwijderd en de Facebook- en Instagram-accounts van de schutter geblokkeerd.'' Toch gaat de video als een olievlek over het internet. Providers proberen de beelden te blokkeren.

De livestream duurt zeventien minuten. De beelden beginnen wanneer de schutter naar de Masjid Al Noor-moskee rijdt. In de beige auto liggen wapens, munitie en jerrycans. Na aankomst loopt de man naar de deur van de moskee en begint hij te schieten. Na drie minuten loopt hij terug naar de auto om nieuwe kogels te halen, waarna hij verdergaat met schieten. De stream eindigt wanneer de man op hoge snelheid wegrijdt. Korte tijd later was er een schietpartij bij een andere moskee in Christchurch.

Televisiezender TVNZ sprak buiten de Al Noor-moskee met een vrouw. Haar echtgenoot was neergeschoten, maar ze wist niet hoe hij eraan toe was. Ze zag de livestream. ,,Ik zag hoe hij een man neerschoot die als mijn opa was. Hij schoot op ons alsof we dieren waren.''

Zeker 49 doden bij aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland