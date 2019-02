96-jarige ex-SS'er overvallen in eigen woning

Een ex-SS'er, die in april 1944 betrokken was bij een bloedbad in het Noord-Franse Ascq, is volgens informatie van de televisiezender NDR in zijn appartement bij Hannover overvallen. Of de overval een criminele of politieke achtergrond heeft is onduidelijk.

De 96-jarige had in november in het ARD-programma ”Panorama” de Holocaust nog gebagatelliseerd en gezegd dat de Franse burgers in Ascq zelf schuld hadden aan hun dood. Bij de overval op Ascq door het 12. SS-Panzer-Division Hitlerjugend werden 86 mensen vermoord. Het was een wraakactie van de nazi's voor sabotage aan een Duitse goederentrein.

De man bevestigde vrijdag tegenover de NDR dat hij was overvallen. Volgens hem waren twee vermeende postbodes een dag eerder zijn huis binnengedrongen en hadden hem vastgebonden. De politie bevestigde alleen een overval in het dorp. Bij de overval op donderdag hadden de twee daders ordners, contant geld en andere waardevolle spullen meegenomen. Een medewerker van een verpleegdienst had de man korte daarna ontdekt en bevrijd.

Een officier van justitie in Hildesheim was eind januari na de spraakmakende televisie-uitzending een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de man wegens opruiing.