Zestig boa’s betogen op de Dam voor meer verdedigingsmiddelen

Rond de zestig boa’s hebben op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd om meer aandacht te vragen voor agressie tegen handhavers. Directe aanleiding is de mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) afgelopen vrijdag in de hoofdstad.

De betogende handhavers, die een geel hesje droegen, hadden een spandoek bij zich met daarop de tekst ’Boa’s eisen verdedigingsmiddelen’.

Afgelopen juni maakte minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) bekend dat meer boa’s een wapenstok mogen gaan dragen. Maar de overheid wil het bewapenen van de handhavers eerst testen met een pilot in een aantal gemeenten. Ook Amsterdam heeft zich aangemeld voor de proef, die in het najaar zou moeten beginnen.

De voorzitter van de Nederlandse Boa Bond, Ruud Kuin, vindt dat het allemaal te lang duurt. „Boa’s zijn boos. Elke dag dat we op een wapenstok moeten wachten, is er een te veel. De politiek was in staat om binnen een dag te besluiten om alle horeca dicht te gooien, dan moet dit ook sneller kunnen”, zei hij eerder.