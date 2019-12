Winkels Ede niet open op kerstavond of eerste kerstdag

Winkeliers in de gemeente Ede krijgen niet de vrijheid om hun zaak op kerstavond of eerste kerstdag te openen. De gemeenteraad verwierp donderdagavond een initiatiefvoorstel van de oppositiepartijen D66 en PvdA om die ruimte wel te bieden.

De initiatiefnemers wilden voortaan winkelopenstelling op 24 december en Goede Vrijdag vanaf 19.00 uur en de gehele eerste kerstdag toestaan. “Zeker met de kerstdagen kunnen consumenten het prettig vinden dat de grote drukte van de kerstinkopen enigszins uitgesmeerd is over meerdere dagen. Daarnaast kunnen ze de benodigde levensmiddelen voor de kerstdis op de dag zelf vers aankopen of ophalen na bestelling.”

Het voorstel maakte geen kans omdat het college adviseerde de winkeltijdenverordening niet aan te passen “om weg te blijven van politieke en maatschappelijke onrust én om recht te blijven doen aan de uitkomsten van het in 2015 gelopen proces”. Een raadsmeerderheid stemde vier jaar geleden in met een maandelijkse koopzondag in de kern Ede.

Het college verwees verder naar het Edese ‘bestuursakkoord 2018-2022’. Daarin spraken ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, VVD en GroenLinks af “de komende vier jaar de bestaande winkelopenstelling te handhaven”.

PvdA en D66, die beide één raadszetel hebben, kregen alleen steun van drie lokale partijen met in totaal vijf zetels. BurgerBelangen stemde voor, maar noemde het wel “hypocriet” dat de twee fracties in de vorige raadsperiode, toen zij wethouders in het college hadden, de invoering van de koopzondag in Bennekom tegenhielden. Meerdere partijen verweten PvdA en D66 dat zij met hun voorstel vooral uit waren op publiciteit.