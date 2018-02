Wijkverpleging wint kort geding tegen Zilveren Kruis

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis mag zzp’ers die ongecontracteerde wijkverpleegkundige zorg bieden niet langer onderwerpen aan allerlei strengere eisen.

Dat heeft de kortgedingrechter in Utrecht vrijdag bepaald.

De zaak was aangespannen door de Stichting ZorgRecht; zelfstandige verplegenden en verzorgenden die wijkverpleegkundige zorg bieden aan onder anderen cliënten van Zilveren Kruis. De verzekeraar eiste dat de zzp’ers voortaan een aparte machtiging moesten aanvragen voor elke Zilveren Kruisverzekerde aan wie zij zorg wilden leveren. Verder weigerde Zilveren Kruis de facturen van de zzp’ers voortaan rechtstreeks te voldoen. De rekening moest eerst naar de verzekerde, die daarna een deel van het bedrag bij zijn verzekeraar kon declareren.

De Stichting ZorgRecht sprak van buitensporige, aansnoerende eisen en was bezorgd cliënten te zullen verliezen door de maatregelen. „Wij zijn zeer verheugd dat de rechter ons gelijk heeft gegeven”, aldus woordvoerster De Bruijne van de stichting vrijdag. „Wij waren het gevecht aangegaan in het belang van de vrije ondernemers, maar ook in het belang van de patiënt die steeds meer geconfronteerd wordt met jakkerzorg en die de vrijheid moet hebben om voor kwalitatief goede zorg te kunnen kiezen.”

