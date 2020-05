Wellicht toch klokslagen in nachtelijk Mijnsheerenland

De gemeente Hoeksche Waard gaat onderzoeken of de torenklok van de Laurentiuskerk in het centrum van Mijnsheerenland toch weer ’s nachts kan slaan.

Dat heeft SGP-wethouder Van Leenen dinsdag in de raadsvergadering toegezegd. Hij deed dat naar aanleiding van vragen van raadslid Louwerens-Huys (BurgerBelangen).

Onlangs besloot de gemeente, na klachten van omwonenden, dat de torenklok van 11 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens niet meer mag slaan. De klok zou in de nachtelijke uren de geluidsnormen met 19 decibel overschrijden en zachter laten slaan zou niet mogelijk zijn.

Louwerens wees erop dat de kerkklokken in Mijnsheerenland al meer dan 500 jaar slaan en een belangrijke functie in het dorp hebben. „Het gemeentelijk besluit de klok ’s nachts te laten zwijgen is als een voldongen feit gepresenteerd en dat heeft voor veel onrust en onbegrip bij inwoners gezorgd”, aldus Louwerens. „Er is een petitie gestart en die is al meer dan 900 keer getekend.”

Louwerens wees het college erop dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de klok zachter te laten slaan. Ze vroeg of de gemeente die wil onderzoeken en in gesprek wil gaan met bezwaarde omwonenden die zich nu niet gehoord voelen.

Wethouder Van Leenen erkende dat de gemeente de ophef die ontstond na het besluit onderschat heeft. „Wij hadden gedacht dat de klok ’s nachts uitzetten en overdag gewoon laten slaan op weinig bezwaren zou stuiten. Dat blijkt anders uit te pakken en daar moeten we zeker iets mee doen. We gaan in gesprek met de omwonenden.”

Dempen van de klok is een mogelijkheid die de gemeente gaat bekijken. „Maar dat vervormt dan wel het klokgeluid”, aldus Van Leenen. „En niet alleen ’s nachts, maar ook overdag.” Het afdichten van de galmgaten is een andere optie, maar ook dat zal volgens Van Leenen permanent afbreuk doen aan de kwaliteit van de klank van de klok.

De wethouder gaat kijken of het mogelijk is de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente aan te passen. „Want we zijn in feite met de 19 decibel overschrijding tegen onszelf in overtreding.”

Een eventueel voorstel tot aanpassing wordt eerst aan de gemeenteraad voorgelegd.