Waterdruk omlaag vanwege droogte

Huishoudens in Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder en delen van Overijssel ervaren de komende dagen mogelijk een lagere waterdruk, meldde Vitens dinsdag. Volgens het drinkwaterbedrijf is de verlaging nodig omdat er in deze gebieden 45 procent meer water wordt verbruikt dan normaal.

Vitens roept mensen ertoe op zuinig met water om te gaan en onnodig gebruik te vermijden, bijvoorbeeld door de auto niet te wassen, niet te sproeien of korter en/of minder vaak te douchen.

Twee Chinooks van de luchtmacht zijn maandag ingezet bij de bestrijding van een grote duinbrand bij Heemskerk (Noord-Holland). De helikopters van Vliegbasis Gilze-Rijen kunnen in één keer grote hoeveelheden water op het vuur gooien. De brand brak aan het eind van de ochtend uit. Aan het einde van de middag kon worden gemeld dat het vuur onder controle was. Om ervoor te zorgen dat het gebied goed bereikbaar was voor de hulpdiensten werden omliggende wegen afgesloten. Mensen moesten het duingebied verlaten om de hulpdiensten de ruimte te geven.

Commissie waterverdeling bijeen om laagwater

Zondag werd er ook al een Chinook ingezet bij de bestrijding van de brand op het schietterrein van het Artillerie Schietkamp bij Oldebroek. Daar vloog de helikopter tien keer over het brandende gebied en stortte met de zogenoemde bambi-bucket tienduizenden liters water op het vuur.

Boeren moeten hun schapen tijdelijk van de dijken halen, meldde waterschap Rivierenland maandag. Het gras op de dijken is door de droogte zo dor dat grazende schapen schade kunnen veroorzaken aan het wortelstelsel van de grasmat. Een stevige grasmat is belangrijk voor de stabiliteit van de dijk in tijden van hoogwater. Waterschap Drents Overijsselse Delta verbood vorige week al begrazing door schapen op de dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen.

„Droogterecord 1976 gaat eraan”

De Gezondheidsdienst voor Dieren roept schapenhouders op hun dieren veel extra water te geven. Schapen krijgen bijna geen vocht binnen nu het gras niet alleen op de dijken, maar overal verdort en niet meer aangroeit. Watergebrek leidt bij schapen onder meer tot ernstige groeivertraging.