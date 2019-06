Vrijdagmiddag opnieuw noodweer verwacht

Er komt opnieuw zwaar onweer aan. Vrijdagmiddag ontstaan halverwege de middag boven het zuidwesten de eerste onweersbuien. Deze trekken volgens Weeronline noordoostwaarts over het land en nemen daarbij toe in activiteit. De buien kunnen gepaard gaan met hagel en zeer zware windstoten.

Vooral de zware windstoten kunnen voor veel overlast zorgen. In Zeeland valt de overlast mogelijk mee, maar in de rest van het land is er kans op zware windstoten tot 100 kilometer per uur, zeer lokaal zelfs tot ruim 110 km/u.

De buien trekken erg snel over, waardoor er geen extreem grote neerslagsommen worden verwacht. Toch kan plaatselijk wateroverlast ontstaan.

Nadat het noodweer is weggetrokken wakkert de wind aan en in de nacht naar zaterdag staat er een vrij krachtige tot harde zuiden- tot zuidwesten wind. Aan de kust is zelfs een stormachtige wind mogelijk.

Avondspits druk door Pinksteren, wind en buien