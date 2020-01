Virologen: Coronavirus komt vrijwel zeker van vleermuizen

Het nieuwe coronavirus dat in China al zeker tachtig mensen het leven heeft gekost, is volgens deskundigen van de Universiteit Utrecht „vrijwel zeker” afkomstig van vleermuizen. De virologen Berend-Jan Bosch en Raoul de Groot verwijzen de theorie dat het virus bij slangen vandaan zou komen, die de afgelopen dagen in diverse internationale media aandacht kreeg, naar het rijk der fabelen. Die is volgens hen „ongefundeerd en blijkt niet uit de analyse van erfelijk materiaal”.

De virologen zijn bekend met coronavirussen: ze deden eerder onderzoek naar SARS en MERS. Het nieuwe virus, dat voorlopig nCoV-2019 is gedoopt, hoort tot dezelfde familie van virussen. Het kan net als SARS en MERS luchtweginfecties veroorzaken, die soms dodelijk aflopen. Volgens de onderzoekers uit Utrecht zijn er echter „aanzienlijke verschillen” tussen de virussen, waardoor nu nog onduidelijk is hoe het zich precies verspreidt en hoe gevaarlijk het is voor de mens.

In China zijn zeker tachtig mensen aan het virus bezweken. Epicentrum van de uitbraak is de miljoenenstad Wuhan.

Bosch en De Groot sluiten niet uit dat het virus zich zal ontwikkelen tot een wereldwijde epidemie. Maar ze zeggen ook dat de uitbraak zich „in een pril stadium” bevindt. „Hopelijk hebben de maatregelen effect en kan de epidemie beteugeld worden.”

China maakt 8 miljard euro vrij voor bestrijding coronavirus

Ministerie onderzoekt opties om Nederlanders uit Wuhan te halen