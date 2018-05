Twitter bant advertentie van VBOK

Twitter heeft recent een advertentiecampagne van de VBOK na twee dagen geblokkeerd. Ellen Hartog, die de campagne lanceerde: „Heel droevig. Ik ga ervanuit dat die blokkade te maken heeft met het prolifekarakter van de advertentie.”

De VBOK komt half maart met een adverententiecampagne op Twitter. Die is bedoeld om steun te krijgen voor een petitie tegen het wetsvoorstel van GroenLinks en de PvdA om de abortuspil ter beschikking te stellen bij de huisarts. Voor zo’n advertentie, voor een geselecteerde doelgroep twitteraars, moet de VBOK Twitter betalen.

De eerste twee dagen bereikt de advertentie zo’n 27.000 mensen, aldus Ellen Hartog donderdag. Zij lanceerde de campagne. Krap 1600 mensen klikken op de link voor de petitie. Twee dagen na de lancering doet Twitter de campagne echter in de ban. Op 16 maart meldt Twitter: „Dit account komt niet in aanmerking voor Twitter-advertenties, doordat een of meer gebruikers het beleid hebben geschonden.”

De VBOK vraagt herhaaldelijk om opheldering. Aanvankelijk reageert Twitter niet. Half april vraagt de prolifeorganisatie via een openbare tweet om uitleg. Twitter meldt daags na die tweet dat de VBOK de richtlijnen van Twitter heeft geschonden. Het sociale medium wordt tegenover de VBOK echter niet concreet. Op internet is te lezen dat Twitteradvertenties bijvoorbeeld niet hatelijk of ongepast mogen zijn.

Op 23 april vraagt de VBOK Twitter per mail weer naar de reden voor de blokkade: „Wat ons betreft hebben we geen enkele regel overtreden.” Een dag later laat Twitter opnieuw in algemene termen weten dat de advertentie niet past bij de normen van Twitter: „We kunnen op dit moment niet specifieker zijn en kunnen niet reageren op verdere vragen.”

Hartog, die voor meer christelijke organisaties onlinecampagnes regelt, is verbolgen over de gang van zaken. „Als we Twitter naar de reden van de blokkade vragen, krijgen we dus te horen: „U houdt u niet aan onze regels en verder moet u niet zeuren.””

Hartog gaat ervan uit dat het prolifekarakter van de campagne de reden is voor de blokkade. „De blokkade vind ik heel droevig. Kennelijk hebben mensen bij Twitter geklaagd. Rond VBOK-campagnes ontstaat vaker reuring. Bij sommigen wekt de prolifeboodschap woede.”

Hartog zegt vergeefs te hebben geprobeerd met aanpassingen de campagne er toch door te krijgen. „Zo schrapte ik een zin als: „Dit is niet goed voor vrouw en kind.” Zo’n passage zou als veroordelend kunnen worden opgevat. Maar ook dan wordt de advertentie geblokkeerd.”

Voor de eerste keer in de ongeveer vijftien jaar dat Hartog onlineadvertentiecampagnes organiseert, wordt ze geconfronteerd met een ban, zegt ze. „Toen ik advertenties voor cosmetica lanceerde, was er nooit sprake van blokkades.”

Het Reformatorisch Dagblad deed donderdag per mail vergeefse pogingen om van Twitter een reactie te krijgen.