Tholen zucht onder dumpingen drugsafval

Tholen tobt met drugscriminelen. Tot vijf keer toe dumpten misdadigers de afgelopen weken hun afval van chemische drugs op het Zeeuwse eiland. PVV-raadslid Bosch: „We lijken uit te groeien tot het walhalla voor misdadigers.”

„Vreselijk”, vindt Janneke Suurland (64) het dat criminelen vaten met afval van synthetische drugs neersmijten. In haar woonplaats Scherpenisse, op Tholen, was het onlangs twee keer raak. Aan de rand van het dorp werden een paar weken geleden vaten met afval van synthetische drugs gedumpt. In diezelfde tijd vond een postbode nabij Scherpenisse zo’n veertig vuilniszakken met restanten van een hennepkwekerij. „Afval uit een drugslaboratorium is gevaarlijk”, gruwt Suurland. „Je wilt niet dat kinderen daaraan zitten.”

Toch slaat de Zeeuwse moeder niet steil achterover van de recente afvalstortingen. „Op Tholen spelen al langer drugsproblemen. Drugshandel is niet van vandaag of gisteren. Onze zoons kregen tientallen jaren geleden al de waarschuwing dat er bij het uitgaan bedwelmende pillen in hun drankjes konden worden gestopt.”

Plaag

Drugscriminelen zullen steeds vaker ook op Tholen opereren, vreest Erik de Jonge. Hij is boswachter rond het Brabantse Bergen op Zoom. Dat is vlak bij het Zeeuwse eiland. Dumpingen van vaten met chemisch drugsafval zijn in Brabant al jaren een ware plaag. De provincie is berucht vanwege grootschalige productie van harddrugs als xtc en speed, maar zeker ook van de softdrug hennep. De Jonge vindt met de regelmaat van de klok vaten met giftig drugsafval. „We zijn de dumpregio van Nederland. Donderdagochtend stuitte ik nog op een groot 1000 litervat in Hoogerheide.”

Autoriteiten spinnijdig na zoveelste dumping drugsafval in woonwijk

De boswachter vreest dat de criminelen hun werkterrein úítbreiden naar Zeeland. Het gaat volgens hem dus niet alleen maar om een verpláátsing van de criminele activiteiten. Op het „rustige platteland” op Tholen kunnen kwaadwillenden in zekere zin „ongemerkt” hun gang gaan, denkt hij. „Er is bij afgelegen schuurtjes of industrieterreintjes niet veel politietoezicht.”

Link

Omdat er afval van synthetische drugs (zoals xtc en amfetamine) op Tholen is gevonden, is de kans groot dat zich op het eiland ook drugslabs bevinden, denkt De Jonge. „Mijn indruk is dat criminelen maximaal 10 kilometer afleggen om hun afval te dumpen. Want het is erg link om in een busje vol vaten met giftige troep rond te rijden. Criminelen willen snel van die smurrie af. Dus het ligt niet voor de hand dat mensen vanaf een drugslab in Bergen op Zoom naar het stadje Tholen rijden. Dat is meer dan 10 kilometer.”

Dumpingen van drugsafval houden deze dagen de gemoederen bezig. Onder meer in Eindhoven en Nijmegen lieten criminelen hun chemisch afval in woonwijken achter. Een getergde minister Grapperhaus van Justitie zei deze week dat hij drugscriminelen dichter op de huid wil zitten.

Op Tholen dumpten onverlaten de afgelopen paar weken zo’n vijf keer afval van synthetische drugs. In de nacht van woensdag of donderdag nog hield de politie twee mannen aan in het stadje Tholen. Het duo reed in een bus waaruit vloeistof lekte, afkomstig van drugsafval. Onlangs is ook chemisch drugsafval gevonden in Poortvliet, St. Maartensdijk en nabij de stad Tholen. Ter vergelijking: de politie noteerde in heel Zeeland in 2017 drie gevallen van dumping van afval van synthetische drugs.

Drones

Lokale politici zijn bezorgd over de ontwikkelingen. „Tholen lijkt zich steeds meer tot het walhalla voor drugscriminelen te ontwikkelen”, aldus donderdag Vincent Bosch, fractievoorzitter van de PVV. De oppositiepartij heeft 2 van de 21 zetels in de Thoolse raad. Verguld is de PVV’er met het feit dat de politie in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen in een busje met drugsafval aanhield. „De politie is alerter dan vroeger wat betreft de aanpak van drugscriminaliteit.”

De strijd tegen drugsproducenten en afvaldumpers moet worden opgevoerd, vindt de PVV’er. Hij wil het aantal wijkagenten op het eiland uitbreiden van drie naar vijf én dringt aan op terugkeer van een „volwaardig politiebureau” op Tholen. „Daar hebben we recht op. Nu kunnen we hier geen verdachten vastzetten.” Ook bepleit de politicus politiecontroles op de paar toegangswegen naar Tholen. „Ook in de nacht. Geef een signaal af aan criminelen: we houden jullie in de gaten.”

Verder dringt Bosch erop aan drones in te zetten. „Ik begrijp dat die uitgerust kunnen worden met sensoren die dampen kunnen detecteren die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs. Zodat je nauwkeurig kunt bepalen waar zich een drugslaboratorium bevindt.”

Ernstige zaak

Ook Peter Kraamer, fractievoorzitter van de Thoolse SGP (met zes zetels de grootste collegepartij), maakt zich zorgen over de dumpingen. „Het is een ernstige zaak als er in bijvoorbeeld Scherpenisse giftig afval wordt neergegooid. Kinderen kunnen in zo’n vat wroeten, met alle gevaren van dien.”

De „ondermijnende” drugsmisdaad moet „bij de bron” worden aangepakt. „Dat betekent dat de recherche de producent moet achterhalen. Die zit immers achter de afvalstortingen.” Daarbij is samenwerking tussen bijvoorbeeld gemeente en politie onontbeerlijk, benadrukt de SGP’er. Hij is blij dat de autoriteiten meer werk maken van het oprollen van wietplantages. „Onze burgemeester heeft een aantal drugspanden gesloten.”

Tholen is als het ware het achterland van Antwerpen, betoogt de SGP’er. „Via de Belgische wereldhaven daar worden veel harddrugs gesmokkeld. Dat hier op Tholen drugsafval wordt neergesmeten, duidt erop dat in de nabije omgeving drugs worden gefabriceerd. Vraag is wel of die drugslabs zich ook op Tholen bevinden of in het nabijgelegen Brabant.”

Hard nodig is, benadrukt hij, dat burgers verdachte situaties melden aan de politie. Desnoods via Meld Misdaad Anoniem. „Nu houden we vaak onze mond. Ook uit angst voor represailles uit criminele kringen. Trek aan de bel als je merkt dat er in of rond een bedrijf nauwelijks activiteiten zijn waar te nemen, terwijl de eigenaren kennelijk toch veel geld verdienen. Hoe kan dat? Twee jaar geleden werd op zo’n schimmig bedrijf in St. Philipsland een container met drugs uit Antwerpen onderschept.”

„Bewoners met rommel opgezadeld”

Dat afval van synthetische drugs op Tholen wordt gedumpt, is een relatief nieuwe ontwikkeling. Maar al jaren laten hennepkwekers hun afval achter op het Zeeuwse eiland.

Het aantal vondsten van hennepafval op Tholen is de afgelopen decennia „explosief” gestegen, weet Rob Mulder (70), sinds zo’n veertig jaar jachtopzichter en boswachter op het eiland. Zo’n dertig jaar geleden vond hij nooit hennepafval op Tholen. Tien jaar geleden ging het om pakweg vijf dumpingen van hennepafval per jaar. Tegenwoordig betreft het jaarlijks zo’n vijftien stortingen. „Criminelen zadelen de gemeenschap met een hoop ellende op.”

Anders dan chemisch drugsafval is hennepafval niet zozeer schadelijk voor de gezondheid. Toch is het bijvoorbeeld voor boeren knap lastig als criminelen hun hennepafval in een sloot smijten. „Dat kunnen honderd vuilniszakken met teelaarde zijn. Als die zakken ophopen voor een duiker, hindert dat de waterdoorvoer.”

Het stoort de boswachter op Tholen dat drugsproducenten vaak de dans ontspringen. „De pakkans is erg klein. Als er al iemand wordt gearresteerd, is dat Jan met de pet. De grote mannen blijven vaak buiten schot.”