Taghi plande moorden met anti-tankwapen

De voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi wilde in 2015 een aanval met een anti-tankwapen uitvoeren op een spyshop in Nieuwegein met daarin enkele medewerkers. De meervoudig moordverdachte wilde dit doen omdat hij het bedrijf betichtte van samenwerking met politie en justitie. De geplande geweldsuitspatting zou en mocht van Taghi meerdere slachtoffers opleveren. Dat staat uitvoerig beschreven in vertrouwelijke recherchestukken uit het liquidatieproces Marengo, die De Telegraaf heeft ingezien. De groep Taghi zou de aanval met een of meer bazooka’s uitvoeren na de liquidatie van spyshopmedewerker Ronald Bakker (59) uit Huizen.

Dat laatste onderdeel van de wraakexpeditie is, in tegenstelling tot de raketaanval, wel uitgevoerd. De volkomen onschuldige werknemer Bakker werd op 9 september 2015 geliquideerd in Huizen. Het is een van de vijf uitgevoerde afrekeningen uit het liquidatieonderzoek Marengo. Dinsdag wordt dit proces, onder hoogspanning vanwege de moord op de advocaat Derk Wiersum, voortgezet. De advocaat van kroongetuige Nabil B. werd woensdag in Amsterdam doodgeschoten