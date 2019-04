Stefan de Jager uit Barneveld wint NK Metselen

De winnaar van de Zilveren Troffel 2019 is Stefan de Jager uit Barneveld, leerling van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn. Hij wint de 67e editie van het Nederlands Kampioenschap Metselen en mag zich het „Beste Metseltalent van 2019” noemen.

De Zilveren Troffel-winnaar is trots op zijn overwinning. “Ik had het niet verwacht. Ben er ontzettend blij mee. Ik voel me een winnaar en ik ga door met metselen,” aldus Stefan. Tweede werd Gerrit van de Zande uit Elspeet, ook leerling van de Jacobus Fruytier. De derde prijs was voor Siem van den Berg uit Mariahout, leerling van het Commanderij College in Gemert.

Het NK Metselen wisselt per jaar van finalelocatie en opdracht. Dit jaar vond het plaats op de voormalige kazerneterreinen in Ede, waar nu een nieuwbouwwijk verrijst. Het finalewerkstuk bestond uit zes speeltoestellen die samen een hindernisbaan vormen; een knipoog naar het militaire verleden van het gebied. Het is een ontwerp van twee studenten bouwkunde van de TU Delft, die er een eerdere ontwerpwedstrijd mee wonnen.

Aan de landelijke finale gingen acht regionale voorronden vooraf. Daaraan namen ruim zeventig VMBO-metselleerlingen deel. Alle deelnemers zijn beoordeeld door een vakjury die afging op de werkhouding van de metselaars en de kwaliteit van het baksteenmetselwerk.