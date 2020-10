Steenwijker breekt been bij beklimmen hek politiebureau

Een 35-jarige man uit Steenwijk heeft vrijdagochtend vroeg zijn been gebroken, toen hij probeerde over een hek van een politiebureau te klimmen. De man had ook vernielingen aangericht aan een politieauto, meldt de politie.

Agenten van het politiebureau Chasséveld werden rond 03.40 uur gewaarschuwd dat een man voor het bureau stond die 112 had gebeld. Buiten troffen zij een man aan die op de grond lag. Naast hem lag een ruitenwisser van een daar geparkeerde politieauto. Die had de man naar eigen zeggen afgebroken. Hij vertelde ook dat hij over het politievoertuig was geklommen, met de bedoeling over het hek van het politiebureau te komen. Hij was echter gevallen en had daarbij zijn been gebroken.

Waarom de man deze capriolen uithaalde, is volgens de politie onduidelijk gebleven.