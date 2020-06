Spookrijdster keert twee keer bij de Westerscheldetunnel

De oostbuis van de Westerscheldetunnel richting Borssele is zondagmiddag even afgesloten geweest vanwege een spookrijdster op leeftijd.

De 80-jarige vrouw uit Zaamslag had in Zeeuws-Vlaanderen de laatste afslag gemist. Toen ze zag dat ze de Westerscheldetunnel in moest rijden, was ze omgedraaid. Andere weggebruikers moesten uitwijken om botsingen te voorkomen.

De politie zag dat en sloot voor de veiligheid van het overige verkeer de slagbomen. Toen ze daarop stuitte, keerde de vrouw opnieuw en reed met lage snelheid weer door de tunnel naar het tolplein.

Agenten hebben haar vervolgens begeleid richting Zeeuws-Vlaanderen. De vrouw moet bij het CBR een cursus rijvaardigheid gaan volgen.