PVV-lijsttrekker in Hengelo trekt zich terug

De lijsttrekker van de PVV in Hengelo, Jordi Rietman, trekt zich terug. Hij gaat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart ook niet namens de partij in de gemeenteraad zitten, meldt de PVV.

Rietman heeft zijn besluit genomen na „heftige reacties en emoties” van zijn familie. „Hoewel ik al jaren bij de partij betrokken ben, hebben de zeer heftige reacties en emoties van mijn familie op mijn lijsttrekkerschap en het recente interview in Tubantia over het verkiezingsprogramma van de PVV Hengelo mij helaas doen besluiten te stoppen. Mijn familie is voor mij het allerbelangrijkste”, laat hij weten.

Eerder moest de PVV in Rotterdam een nieuwe lijsttrekker vinden toen de beoogde nummer 1, Géza Hegedüs, al een dag na zijn presentatie in opspraak kwam. Hij bleek in het verleden racistische uitspraken te hebben gedaan en was een sympathisant van de Holocaust-ontkenner David Irving. Maurice Meeuwissen voert nu de PVV-lijst aan in Rotterdam, Jeanet Nijhof gaat dat doen in Hengelo.