Prinses Christina (72) overleden

Prinses Christina is vrijdagochtend op Paleis Noordeinde in Den Haag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Christina leed al enige jaren aan botkanker.

Het stoffelijk overschot van de prinses, de vierde dochter van Juliana en Bernhard, wordt overgebracht naar de Koepel van Fagel op het terrein van Paleis Noordeinde, waar in besloten kring afscheid wordt genomen. De crematie vindt eveneens in beslotenheid plaats. Er is door de familie een condoleanceregister geopend.

Christina werd op 18 februari 1947 geboren op Paleis Soestdijk in Baarn.