Paters Westvleteren laten bierrel achter zich

De Vlaamse paters die het exclusieve trappistenbier Westvleteren brouwen, hebben de strijdbijl met de Nederlandse supermarktketen Jan Linders begraven. De Vlaamse omroep VRT meldt dat ze geen juridische stappen zetten, nadat het bedrijf had toegezegd de trappist niet nog eens te zullen verkopen.

Jan Linders verkocht onlangs zo’n driehonderd kratjes „om de consument kennis te laten maken met dit mooie bier”. De abdij was daar zeer ontstemd over. Het beroemde bier wordt slechts in beperkte hoeveelheden gebrouwen. Het is normaal alleen te koop bij de Sint-Sixtusabdij zelf, na telefonische reservering. Klanten krijgen maximaal twee kratten mee en moeten twee maanden wachten tot hun volgende bestelling.

De supermarktketen had het bier naar eigen zeggen via ‘inkooppartners’ ingekocht. Vrijwel alle biertjes waren binnen een dag verkocht, voor 9,95 euro per flesje. Bij de abdij kost een heel krat met 24 flesjes donker bier 40 euro, 1,66 euro per stuk.

De paters gaan vanwege de ‘bierrel’ hun reserveringssysteem tegen het licht houden. Wie online Westvleteren wil kopen, wordt gewaarschuwd: „De afnemer is eindverbruiker.”

Jan Linders liet eerder al weten dat het een eenmalige actie was. „Het sentiment dat hierbij is ontstaan, hebben we wellicht onderschat”.