‘Optreden tegen wetteloosheid Duindorp’

De ongeregeldheden in de Haagse wijk Duindorp zijn onaanvaardbaar, zegt de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes. Hij zegt dat hij met de handhavings- en hulporganisatie in de stad afspraken heeft gemaakt om „op te treden om deze wetteloosheid het hoofd te bieden”. Om welke maatregelen het concreet gaat, laat hij in het midden.

Bij de rellen werd een jongen van 9 jaar oud staande gehouden. Het kind was volgens de gemeente „betrokken bij het rondlopen met een molotovcocktail”. Het is niet bekend of het kind zelf of iemand uit zijn omgeving de molotovcocktail in handen had. Volgens de politie is de jongen niet meegenomen.