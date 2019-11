Neergeschoten advocaat werd beveiligd

Ondanks dat hij werd beveiligd is de Nederlandse advocaat Philippe Schol woensdag in Gronau op straat neergeschoten. Vanuit een rijdende auto werd de 43-jarige Schol in de Duitse grensplaats onder vuur genomen. Hij raakte zwaargewond maar was nog wel aanspreekbaar.

Als curator heeft Schol de afgelopen jaren spraakmakende faillissementen in de regio afgewikkeld, waarover de regionale krant Tubantia geregeld heeft geschreven. In een aantal gevallen kwamen daarbij criminele activiteiten aan het licht. Dat werd hem niet in dank afgenomen.

Zowel de Nederlandse als de Duitse autoriteiten wisten dat Schol bedreigd werd, bevestigde minister Grapperhaus. Er zijn daarom maatregelen getroffen. Welke, dat wil de minister niet zeggen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die inderdaad door de orde van advocaten was gealarmeerd, heeft volgens hem destijds onmiddellijk politie en justitie gewaarschuwd.

De moordaanslag van woensdagochtend is „verschrikkelijk nieuws”, zei Grapperhaus tegen RTL Nieuws. „Als de hoeders van onze rechtsstaat worden aangevallen, dan moeten we vaststellen dat we heel urgent tegendruk moeten gaan geven.” Grapperhaus ziet geen verband met de recente moord op strafpleiter Derk Wiersum.

Sportschool

Schol bracht in januari dit jaar zijn vermoedens naar buiten dat sportschool Olympic Gym in Hengelo, die vorig jaar failliet ging, zou worden gebruikt om drugswinsten wit te wassen. In een schuur bij het huis van de sportschoolhouders werd een wietplantage aangetroffen. Ook liet hij sportschooleigenaar Ronald Boevenbrink een week gijzelen in een huis van bewaring, omdat die onvoldoende zou meewerken aan de afwikkeling van het faillissement. Advocaat Eddy Kolkman liet namens Boevenbrink weten „de handelwijze van Schol zeer ongepast te vinden en passende maatregelen tegen hem te treffen.”

In mei dit jaar hield de curator zich bezig met twee bankroete kozijnenfirma’s in Enschede. Daar zou ook een luchtje aan zitten. Schol vermoedde dat ze werden gerund door een katvanger of fungeerden als sterfhuisconstructie om schuldeisers te benadelen.

Dreigingsanalyse

Na een melding van bedreiging bij het Contactpunt Beroepsgroepen heeft de NCTV contact opgenomen met politie en het OM, aldus de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Op basis van die informatie werd er een dreigingsanalyse gemaakt. „Juist in het kader van de veiligheid kan niet worden ingegaan op de maatregelen die daarbij getroffen zijn”, meldt de organisatie.

Het contactpunt is recent ingesteld voor advocaten en rechters die zich zorgen maken over hun veiligheid. Aanleiding is de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum. Hij werd op 18 september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

„Met de moord op Derk Wiersum is een grens overschreden. Dat laat deze liquidatiepoging ook weer zien. Veiligheid van advocaten verdient serieuze aandacht en toereikende middelen”, laat de orde weten „Helaas bestaat 100 procent veiligheid niet. Wel is opnieuw analyse nodig nu ook een aanslag op een faillissementscurator is gepleegd.”