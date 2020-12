Mensenrechtenhof voegt MH17-zaak bij andere zaken tegen Russen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voegt een zaak over het neerhalen van vlucht MH17 samen met twee andere zaken van Oekraïne tegen Rusland. De MH17-zaak was door Nederland aangespannen omdat volgens internationaal onderzoek een Russische BUK-raket het vliegtuig met veel Nederlanders aan boord neerhaalde boven Oost-Oekraïens grondgebied. In de andere zaken klaagt Oekraïne onder meer over de Russische militaire acties in dat gebied, de Donbas.

Het Hof in Straatsburg voegt de zogenoemde statenklachten samen „in het belang van een efficiënte rechtsgang”, schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat het Hof dergelijke klachten van twee landen samenvoegt. De samenvoeging verandert volgens Blok niets aan de kern van de Nederlandse statenklacht. „Nederland behoudt zijn volwaardige procespositie, onafhankelijk van Oekraïne”, aldus de bewindsman.

Volgens een Oekraïense mensenrechtenorganisatie vreest de Oekraïense regering dat door de stap de toch al slepende procedures nog langer gaan duren. Maar de Oekraïense viceminister van Justitie is ervan overtuigd dat de voordelen van het samenvoegen opwegen tegen deze aanzienlijke ’min’.

De nieuwe, gecombineerde zaak zal worden aangeduid als Oekraïne en Nederland tegen Rusland. De Nederlandse regering maakte eerder dit jaar bekend dat zij had besloten Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te dagen voor de rol van het land bij het neerhalen van vlucht MH17.