‘Medewerkers Google horen gesprekken’

Als Nederlanders iets zeggen tegen een slim apparaat van Google, kan dat gesprek terechtkomen bij medewerkers van het bedrijf. Die luisteren, zodat ze de software kunnen leren hoe mensen in het Nederlands en het Vlaams praten, zodat de slimme hulp beter wordt.

Een Belgische medewerker heeft zulke geluidsfragmenten gedeeld met de NOS en met de Vlaamse publieke zender VRT. In één van die gesprekken vraagt een vrouw aan een kind of hij nog een grote bek heeft, aldus de NOS. Google kan niet bevestigen dat ook zulke gesprekken tussen de fragmenten zitten.

Google laat in een reactie weten: „We werken samen met taalexperts over de hele wereld om spraaktechnologie te verbeteren door transcripties te maken van een klein aantal audiofragmenten.” Het zou gaan om 1 op de 500 gesprekken met Google-apparaten. Die fragmenten zijn niet „gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie”, dus medewerkers weten niet wie ze horen spreken.

De slimme hulp van Google heet de Assistent. Die zit onder meer in de Home-luidspreker. Gebruikers kunnen met hun stem een opdracht geven aan de Assistent. Zo kunnen ze een wekker zetten, iemand bellen of vragen wat voor weer het is. De Assistent is een tegenhanger van bijvoorbeeld de Alexa van Amazon en Siri van Apple.

In april onthulden medewerkers van Amazon aan persbureau Bloomberg dat ze meeluisteren met wat mensen zeggen tegen hun slimme luidspreker Echo. Ook daar was het bedoeld om de software te verbeteren, maar kwamen persoonlijke gesprekken die niet aan het slimme apparaat waren gericht eveneens terecht bij de medewerkers.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan nog niet zeggen of Google mag meeluisteren. Als er onderzoek naar moet worden gedaan, is dat aan de privacywaakhond van het land waar het Europese hoofdkantoor is gevestigd. Voor Google is dat Ierland.