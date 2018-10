Kerk Den Haag neemt kerkasiel Armeens gezin over

De protestantse kerk Den Haag nam vrijdag het stokje over van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in de opvang van het Armeense gezin Tamrazyan. Een voortdurende kerkdienst moet voorkomen dat het gezin wordt uitgezet.

De familie Tamrazyan woont negen jaar in Nederland. Hoewel verschillende rechters in hun asielzaak een voor hen positief oordeel gaven, besloot de Raad van State uiteindelijk dat het gezin uitgezet kan worden. Sinds eind september verblijven studente Hayarpi, haar broer en zus en hun ouders in de kerk in Katwijk.

„De protestantse kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar vindt dat minderjarigen niet het kind van de rekening mogen worden”, aldus Theo Hettema, voorzitter van de algemene kerkenraad. „Niemand kan ons vragen de ogen te sluiten voor het leed dat deze kinderen wordt aangedaan. Hoe het ook komt dat een asielprocedure lang duurde, de kinderen over wie het gaat hebben nergens schuld aan. Voor hen zijn we er. En wij hebben er vertrouwen in dat uiteindelijk ook onze politici een menselijke oplossing wensen.”

Vanaf vrijdagmiddag 13.30 uur is er in buurt- en kerkhuis Bethel dus een dienst gaande. „We doen wat we altijd doen: een kerkdienst, maar dan doorlopend –zoals ook de behoefte van het gezin om te worden gedragen doorlopend is. Dat doen we om deze familie te bemoedigen, te laten merken dat we er zijn als kerk, dat er een God is die geen mens laat vallen. We bidden, zingen, zijn stil, branden kaarsen en gaan in gesprek over de geloofsvragen achter deze situatie.”

Beide kerken zeggen open te staan voor een dialoog met de verantwoordelijke politici.