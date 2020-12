Kanshebbers slechtste slogan van 2020 bekend

‘Geef elkaar tijdens het winkelen de pruimte!’ van de Lidl, of toch ‘The best worst of the world’ van Huls Droge Worst, of misschien wel ‘De groenspecialist in hart en tuinieren’ van Bomenbezorgd.nl mag zich straks de slechtste slogan van 2020 noemen. Voor de uitverkiezing zijn de tien genomineerden bekendgemaakt, waarop tot en met zondag gestemd kan worden.

Tefke van Dijk, een van de initiatiefnemers van de Verkiezing van de Slechtste Slogan, geeft aan dat veel slogans die dit jaar zijn ingezonden naar corona verwijzen. Zo is naast de slogan van de Lidl bijvoorbeeld ook ‘Waalzinnig je weer te zien!’ van Beleef Zaltbommel genomineerd.

„Verder is opvallend dat er minder schunnige slogans op de lijst staan dan voorheen”, zegt mede-initiatiefnemer Christine Liebrecht. „Voorgaande jaren werd de verkiezing soms gedomineerd door slogans die het randje opzochten, maar dit jaar springt alleen de Belgische dierenrechtenorganisatie Gaia eruit om aandacht te vragen voor sterilisatie van poezen met ‘Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen’.”

De andere vijf genomineerden zijn: ‘Bedrukte Dozen, Blije Gezichten!’ van D-BOX Verpakkingen B.V., ‘Liefde maakt blind, maar je neus ruikt nog steeds een wind’ van Rennie, ‘Met kaas uit de Jordaan, ga je als een banaan’ van kaaswinkel De Mannen van Kaas, ‘O my goot...’ van Dakgoot Renovatie Specialist en ‘Zing Vecht Hak Bid Polijst Lach en Bewonder’ van Jan Reek natuursteen.

Maandag wordt de winnaar bekendgemaakt. Het is de negende keer dat de verkiezing wordt gehouden. Vorig jaar won de Arnhemse visbar Zilte Zeemeermin de dubieuze titel met de slogan: ‘Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin’.