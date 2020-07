Gemeente: begeleiding verdachte statushouder onvoldoende

De begeleiding van de 25-jarige statushouder die wordt verdacht van het doodsteken van een 18-jarige fietser in Oss, was onvoldoende. Volgens de gemeente Bernheze, die verantwoordelijk was voor die begeleiding, was er door privacyregels te weinig informatie over de hulpverlening en de huisvesting die de man nodig had. Er was geen inzage in het medisch dossier en er was onvoldoende informatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en het asielzoekerscentrum.

De gemeente schrijft dat op haar website naar aanleiding van een onderzoek naar de begeleiding van de verdachte uit Heesch, waarover De Telegraaf donderdag berichtte.

Het slachtoffer werd in april naast zijn fiets gevonden op de kruising van de Julianasingel met de Doctor Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Hij bezweek kort daarna aan zijn verwondingen. Een paar uur later hield de politie een verwarde man aan op het station in Oss. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en op zijn bagagedrager lag een mes.

„We willen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in het goed huisvesten en ondersteunen van statushouders”, stelt burgemeester Marieke Moorman. „Zeker als het gaat om mensen met complexe sociaal-medische problematiek. Maar dan moeten we daartoe wel voldoende in staat worden gesteld.” Ze hoopt dat de manier waarop statushouders een woonplaats krijgen toegewezen en de informatie die over hen kan worden gedeeld, landelijk tegen het licht wordt gehouden.