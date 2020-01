FNV op hoofdlijnen eens met commissie-Borstlap

Vakbond FNV onderschrijft de conclusie van de commissie-Borstlap, die het kabinet woensdag adviseerde de regels en wetten rond werken radicaal aan te passen vanwege toenemende flexibilisering. Dat meldt de bond in een reactie.

„Wij zijn blij dat de commissie-Borstlap tot dezelfde conclusie komt als wij, namelijk dat de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt aangepakt moet worden”, stelt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha. Net als de commissie vindt FNV dat er een einde moet komen aan de „wildgroei” van contracten.

De vakbond is het echter niet op alle punten met de commissie eens. Als kritiekpunt merkt FNV op dat er in het onderzoek weinig oog is voor de rol die werkgevers gespeeld hebben in de flexibilisering van de afgelopen tijd. In het rapport lijkt het alsof werkgevers de huidige situatie is overkomen, terwijl zij hier volgens FNV zelf „jarenlang op hebben aangestuurd”. Ook zou er weinig aandacht zijn voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidshandicap en gaat de commissie in de ogen van FNV te ver met het voorstellen voor het terugschroeven van de ontslagbescherming.