Dorcas tegen inbrekers: Wees een licht

„Iemand heeft van de allerarmsten willen stelen. Onze belofte om in het leven van duizenden mensen in armoede een licht in hun leven te zijn, blijft recht overeind.”

Die boodschap draagt hulporganisatie Dorcas uit in een manifest dat is gepubliceerd nadat afgelopen week zowel in het kantoorpand in Andijk als in de Dorcas Winkel Hoorn werd ingebroken. Met het manifest roept de organisatie heel Nederland op „een lichtpunt te zijn in deze donkere wereld.” De boodschap heeft als titel ”Omdat het zo donker is…”, wat het thema is van de kerstcampagne van Dorcas.