Bloeiend bedrijf voor samenvattingen student

Als student je tentamen voor rekenvakken halen? Met de samenvattingen van Reken Maar Verslagen kun je daarop rekenen. Jeroen Willemsen (26) heeft inmiddels zeventig studenten aan het werk die samenvattingen schrijven.

Als student bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ging Jeroen Willemsen in 2011 bijlessen geven aan medestudenten. Moeilijke rekenvakken bleken voor menig student een probleem bij het tentamen.

Twee maanden sloot hij zich op en schreef hij de eerste twee samenvattingen van een rekententamen. Hele dagen stond zijn printertje op zijn slaapkamer te stampen.

Toen ging je samenvattingen uitdelen.

„In 2015 stapte ik een collegezaal binnen en deelde de eerste 700 samenvattingen uit, als gratis voorbeeld. Ik zei: Wat die man daar in twee uur staat te vertellen, kun je hier ook in tien minuten lezen.

Velen bleken ermee geholpen. In no time kochten nog eens 500 studenten een boekje. De volgende hoofdstukken volgden.

Reken Maar, noemde ik ze. Eigenlijk een woordgeintje: reken maar dat je met de samenvatting je tentamen voor een moeilijk rekenvak kunt halen.”

Vervolgens liep het uit de hand.

„Dat kun je wel zeggen. Na mijn afstuderen gingen andere studenten me helpen voor andere vakken samenvattingen van tentamens te schrijven, op een manier alsof we de student aanspreken. Op een echt tentamen kunnen studenten immers vragen verwachten die een stapje verder gaan dan tijdens een college zijn besproken.”

Je hobby werd professie.

„Met het printertje op mijn zolderkamer lukte het niet meer. Inmiddels schrijven zeventig studenten samenvattingen. Die worden gedrukt bij een drukkerij.

Vorig jaar rolden er 28.000 exemplaren van de band. Dat geeft me de bijnaam ”Koning van de samenvattingen”.”

Niet iedereen is er blij mee.

„Sommige docenten zien het als een bedreiging voor hun college. Terwijl een samenvatting van een tentamen nooit het college kan vervangen. Een samenvatting is een hulpmiddel. Bovendien mag het geen plagiaat zijn. Niets mogen we letterlijk ergens van overnemen. Daarnaast mag ik niet flyeren voor Reken Maar. Wel heb ik toestemming om ze in de Studystore van de campus te verkopen.”

Hoe gaat je het bedrijf verder uitbouwen?

„Ik ga de samenvattingen uitbreiden als eXamen voor de middelbare school. Ongeveer 200.000 scholieren doen ieder jaar examen. Sommigen van hen hebben faalangst. In samenwerking met de Radboud Universiteit wil ik met dit project bij de studenten faalangst tegengaan. Hier ligt een kans.”

