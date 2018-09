Bisschop De Korte nodigt Dijkhoff (VVD) uit voor gesprek

’s-HERTOGENBOSCH. Bisschop De Korte van bisdom ’s-Hertogenbosch nodigt Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, in een open brief uit voor een „kop koffie en een Bossche bol.”

De Korte wil met Dijkhoff in gesprek naar aanleiding van de „uitermate pijnlijke situatie” die is ontstaan tussen de parlementariër en kardinaal Eijk.

Dijkhoff heeft maandag zijn lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk opgezegd vanwege uitspraken die de kardinaal zaterdag deed in een interview met de Gelderlander. Eijk zou Dijkhoff „kleinzielig” hebben genoemd. In een verklaring stelde de kardinaal dinsdag echter dat hij met die typering niet duidde op de politicus, maar op „een bepaalde houding.”