Bijzonder onderwijs furieus over intieme vragen bij inspectiebezoek

Onderwijsorganisaties zijn furieus over de aanpak van de inspectie bij een onderzoek naar burgerschap, waarbij tijdens onaangekondigde bezoeken intieme vragen worden gesteld aan leerlingen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad. Onderwijsvereniging Verus, waar 4200 katholieke en christelijke scholen zijn aangesloten, krijgt signalen dat de aanpak van de inspectie „niet fair, niet onbevooroordeeld en niet onbevangen” verloopt.

„Onaanvaardbaar”, reageren Pieter Moens van de onderwijsorganisatie VGS en Kamerlid Roelof Bisschop (SGP). „Dit zijn KGB-methoden”, zegt Moens, verwijzend naar de Russische geheime dienst. Ook het feit dat de inspectie (deels) onaangekondigd scholen binnenstapt om onder andere leerlingen te bevragen, roept weerstand op. „Het voelt als een overval”, zegt schoolleider Wim de Kloe van Driestar College in Gouda.

De Onderwijsinspectie is eind vorig jaar een onderzoek gestart naar burgerschap in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo, waarbij wordt gecontroleerd hoe scholen invulling geven aan lessen over bijvoorbeeld seksuele diversiteit. In totaal krijgen bijna tachtig scholen een bezoek.

Aanleiding voor het onderzoek is ophef over de islamitische lesmethode over seksualiteit. Onderwijsminister Slob heeft de inspectie daarom gevraagd onderzoek te doen naar de methode. De onderwijsinspectie blijkt het onderzoek op eigen houtje te hebben verbreed naar scholen van andere denominaties. Later is in de Kamer ook gevraagd naar verbreding. In februari verschijnt een rapport de inspectie over de themabezoeken.

Woede over overhoring seksuele voorlichting

Verrassing

De reformatorische Rehobothschool voor speciaal onderwijs in Barneveld heeft eind november onaangekondigd inspectiebezoek gekregen. „Een complete verrassing”, reageert Piet Westerlaken van het college van bestuur. „Ik heb me enorm verbaasd.” De inspectie heeft met leerkrachten, directieleden en met leerlingen afzonderlijk gesproken.

De verklaring van de inspecteurs dat ze de school bezochten op grond van een „aselecte steekproef” roept bij Westerlaken „veel vragen” op. Vooral omdat twee van de vijf reformatorische scholen voor speciaal onderwijs uit de steekproef zijn gerold. Ook de twee Joodse scholen in Nederland blijken beide de inspectie over de vloer te hebben gehad.

Het reformatorisch onderwijs is zwaar oververtegenwoordigd in het onderzoek, zegt Moens van de VGS. Behalve het Driestar College en de Rehobothschool hebben ook het Hoornbeeck College in Kampen en Rotterdam, de Beukelmanschool in Alblasserdam en de Eliëzerschool in Zwolle inspectiebezoek gehad.

Steekproef

De Onderwijsinspectie erkent desgevraagd dat er geen sprake is van een steekproef. „Het ligt eraan hoe je het woord steekproef definieert”, reageert een inspectiewoordvoerder. Achter de selectie gaat volgens hem „inhoudelijke argumentatie” schuil. Lopende het onderzoek worden daar geen mededelingen over gedaan.

Westerlaken verbaast zich ook over de vragen van de inspectie. Leerkrachten kregen een casus voorgelegd. Een kind komt huilend op school: „Mijn papa en mama gaan scheiden en mijn vader heeft een nieuwe vriend.” Hoe reageert u? „Ik vind dit tendentieus. Het lijkt alsof de inspectie een antwoord uit onze mond wil trekken.” Op het orthodox-Joodse Cheider in Amsterdam zou de inspectie leerlingen onder andere hebben gevraagd of ze een mannelijk geslachtsdeel konden tekenen.

Niet alleen Westerlaken, maar ook de inspecteurs vonden het „vervelend” zo’n inspectiebezoek te moeten doen. „Als de Tweede Kamer iets vindt, worden wij er weer op uitgestuurd, zei een inspecteur.”

De schoolleider van de reformatorische Rehobothschool heeft zijn gemengde gevoelens tegen de inspecteurs verwoord. „Wij worden op één hoop geveegd met salafisten.”