Bij De Schutse zet keukenpersoneel het eten voor de deur

Gesloten dagbestedingscentra, beperkt fysiek contact, sociale isolatie. Ook instellingen voor gehandicaptenzorg treffen maatregelen tegen het coronavirus.

De deuren van De Schutse in Kesteren zijn gesloten voor bezoek. De bewoners van de instelling voor gehandicaptenzorg zitten sinds dinsdag in sociale isolatie. Dat betekent geen bezoek meer, ook niet van ouders, vrijwilligers of andere bekenden.

Eddy van Deelen, crisiscoördinator van De Schutse, noemt de maatregelen „heel vergaand.” „Dergelijke stappen zijn in de geschiedenis van de instelling nog niet eerder voorgekomen.”

De sociale isolatie is nodig om de bewoners te beschermen. Doordat cliënten vaak verschillende ziektebeelden hebben, vallen ze –net als ouderen in zorgcentra en verpleeghuizen– in de categorie kwetsbare doelgroepen. „We kennen vaak niet de herkomst van bezoekers”, zegt Van Deelen. „We weten niet wat ze allemaal met zich mee dragen.”

Zorginstellingen Adullam en Siloah nemen vergelijkbare maatregelen, maar schaffen bezoek op de woongroepen niet helemaal af. Bij Siloah is maximaal één bezoeker per bewoner per dag welkom. Ad Plomp, voorzitter van de raad van bestuur, „sluit niet uit” dat de bezoekregeling bij zijn instelling nog wordt aangepast. Adullam stond aanvankelijk één bezoeker per bewoner per week toe. Vrijdag volgen er vermoedelijk nieuwe richtlijnen van het RIVM, aldus Jan van Velthuizen, communicatiemedewerker bij Adullam. „Dat zal waarschijnlijk nieuw beleid opleveren: geen bezoek tenzij er een dringende reden voor is.”

De Schutse sluit alle dagbestedingscentra – waar normaal gesproken zowel bewoners van de woongroepen als thuiswonende cliënten naartoe kunnen. Bij Adullam en Siloah zijn alleen de thuiswonende cliënten er niet meer welkom. De sluiting wil niet zeggen dat de bewoners in De Schutse nu niets om handen hebben, vertelt Van Deelen. „Sommige activiteiten, zoals inpakwerk voor bedrijven, halen we naar de woongroep.”

De dagbesteding voor de bewoners van Adullam vindt ook plaats op de woongroep, zoals ze al gewend waren. Hetzelfde geldt voor cliënten op de woonlocaties van Siloah, vertelt Plomp. „Voor eigen cliënten gaat de dagbesteding door. We proberen zo veel mogelijk de structuur aan te houden met elkaar: eten, knutselactiviteiten en de dagsluiting.”

Eten

Ook het contact tussen zorgmedewerkers en cliënten wordt tot een minimum beperkt. Op de woongroepen van De Schutse en Adullam komen steeds dezelfde medewerkers, zodat besmettingsgevaar wordt tegengegaan. Van Deelen: „Het keukenpersoneel zet het eten voor de deur neer.”

De maatregelen zijn niet gemakkelijk genomen, zeggen de drie mannen. Juist voor deze kwetsbare doelgroep is het cruciaal om de structuur van het normale leven vast te houden. Van Deelen: „Cliënten varen wel bij herkenbaarheid, regelmaat en structuur. Daar doen we nu inbreuk op.”

Volgens Plomp leven er veel vragen bij bewoners van Siloah. „Daarover gaan de medewerkers in gesprek.” Er gebeuren volgens hem ook mooie dingen: „Een van de bewoners heeft een gedicht gemaakt over corona. Daarin schrijft ze over de almacht van God en dat de mens klein is.”