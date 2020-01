Barendrechter ontkent stellig doden van ex-vriendin

De 30-jarige Stephan K. uit Barendrecht ontkent in alle toonaarden dat hij zijn ex-vriendin heeft gedood. Zij werd eind 2018 dood in haar woning in Rotterdam gevonden. Haar peuterdochtertje was ook in huis aanwezig. De gaspitten van het huis waren opengedraaid in het huis.

De man uit Barendrecht was de fatale avond bij zijn ex-vriendin in huis, dat gaf hij donderdag toe in de rechtbank in Dordrecht. Ze had hem kort daarvoor de deur gewezen omdat ze - zoals K. het noemde - „achter wat leugens en leugentjes” was gekomen. Maar toen hij wegging, leefde ze nog, vertelde hij de rechter.

Op het lichaam van de vrouw is letsel, maar de patholoog heeft geen doodsoorzaak bij de 29-jarige vrouw kunnen vinden. Mogelijk is ze verwurgd of heeft ze een allergische reactie gehad na het eten van pinda’s. K. heeft op internet gezocht naar zaken als „pindapoeder door koffie mengen” en „wurgen zonder spoor”.