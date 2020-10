Als cijfers niet snel dalen, dreigt volledige lockdown

Als het aantal coronabesmettingen de komende dagen niet afneemt, staat ons land een volledige lockdown te wachten. Hoe ziet dit paardenmiddel eruit? Vier vragen.

Mag ik mijn huis dan wel uit?

Ja. Noodzakelijke reizen zijn bij een volledige lockdown nog wel toegestaan. Denk aan boodschappen doen, je kind van school halen of –als thuiswerken niet mogelijk is– naar je werk.

Nu geldt nog het advies: beperk uw reisbewegingen. Bij een volledige lockdown moeten niet-noodzakelijke reizen worden vermeden. Zelfs bezoekjes aan familie of vrienden zijn dan ongewenst. Een boswandeling maken of een rondje fietsen mag wel, maar dan hooguit met zijn tweeën.

Terwijl bijeenkomsten nu nog beperkt zijn toegestaan (met reservering en een vaste zitplaats), komt daar bij een volledige lockdown ook een einde aan. Bij kerkdiensten zal het waarschijnlijk gaan om een dringend advies om niet fysiek bijeen te komen.

Huwelijksvoltrekkingen kunnen wel doorgaan, met een limiet van dertig gasten.

Kan mijn kind van vijf dan nog naar school?

Ja. Zelfs in het zwaarste pakket maatregelen blijven basisscholen open, net als het voortgezet onderwijs. Op het hoger onderwijs (mbo, hbo en wo) krijgen studenten dan alleen online les.

Hoewel jonge kinderen met corona besmet kunnen raken en kinderen vanaf een jaar of tien anderen kunnen besmetten, zitten scholen echt niet te wachten op een sluiting. Ook het kabinet beseft dat een sluiting van scholen zeer onwenselijk is, gezien de grote impact die het heeft op kinderen en gezinnen.

Het Red Team, een tegenhanger van het Outbreak Management Team, pleit wel voor het sluiten van alle scholen voor een paar weken. Deze groep wetenschappers schat de rol van kinderen bij de verspreiding van corona groter in dan het OMT.

Volgens kinderarts en OMT-lid Károly Illy heeft het sluiten van scholen echter nauwelijks effect op het virus, zo blijkt uit studies in het buitenland. Als kinderen niet naar school kunnen, zorgt dat volgens de kinderarts bij hen voor een toename van neerslachtigheid en depressies. Bovendien bewegen ze dan minder en eten ze ongezonder, zei hij zondag in tv-programma Nieuwsuur, wat leidt tot meer overgewicht.

Hoe groot is de kans dat we een volledige lockdown krijgen?

Dat hangt er vanaf of het aantal besmettingen de komende dagen afneemt. Nu is het nog te vroeg om de effecten te zien van de gedeeltelijke lockdown, die op 14 oktober inging. Twee weken na de genomen maatregelen, dus halverwege deze week, zou de stijging van het aantal positieve testen moeten afvlakken. Premier Rutte en minster De Jonge wachten daarom tot later deze week met de bekendmaking van mogelijke nieuwe maatregelen.

Rutte heeft eerder gezegd dat „alle opties op tafel liggen”. Neemt het aantal besmettingen niet af, dan is een volledige lockdown dus een serieuze mogelijkheid. Het kabinet zit daar niet op te wachten, gezien de grote sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen.

Zoals?

Een lockdown brengt het sociale en economische leven bijna tot stilstand. Dat heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie „een diepgaande negatieve impact op individuen, gemeenschappen en samenlevingen.”

Als gevolg van een lockdown zullen steeds meer bedrijven en werknemers noodgedwongen een beroep moeten doen op overheidssteun. Van 1 oktober tot 1 juli komen zwaargetroffen bedrijven in aanmerking voor het derde steunpakket, met regelingen zoals loonsteun.

Toch is een kortdurende en krachtige lockdown minder schadelijk voor de economie dan zwakkere maatregelen die weinig vruchten afwerpen, blijkt uit onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in 128 landen. Strenge maatregelen doen even pijn, als bijvoorbeeld winkels en de horeca hun omzet zien teruglopen. Maar als het aantal besmettingen flink afneemt, neemt het vertrouwen van burgers weer snel toe en volgt er een sterker economisch herstel.