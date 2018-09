Afvalbedrijf Vink eerder veroordeeld voor illegale opslag

Het afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld is in 2015 en 2017 veroordeeld wegens illegale opslag van meer dan 35 kubieke meter kunstgrasmatten van 2008 tot 2010.

Uit rechtbankstukken blijkt dat Vink ook voor 2015 met justitie in aanraking kwam voor soortgelijke overtredingen, zo meldde Omroep Gelderland dinsdag.

Uit een uitzending van tv-programma Zembla bleek recent dat het bedrijf vervuild kunstgras opslaat op een plek waarvoor geen vergunning is. De provincie Gelderland gedoogt de illegale opslag al ruim een jaar en besloot in juni niet te handhaven door de dwangsom van 10.000 euro niet te innen.

Voormalig hoogleraar milieurecht Gustaaf Biezeveld is verbijsterd. „Hoe heeft het bestuur van de provincie de opslag van zo veel kunstgrasmatten kunnen gedogen? Dit is een volstrekt verkeerde beslissing geweest.” De leidinggevende van het bedrijf kreeg een boete van 4000 euro en zit in zijn proeftijd, die tot eind januari volgend jaar loopt.