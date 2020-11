Spanningen in Amerika nemen toe

Naarmate de definitieve uitslag van de presidentverkiezingen in Amerika dichter bij komt, neemt de spanning toe en wordt de sfeer in het land grimmiger. De politie houdt terdege rekening met ongeregeldheden en juristen staan in de startblokken.

Konden de veiligheidsdiensten dinsdag aan het eind van de dag meedelen dat er nauwelijks sprake was geweest van ongeregeldheden of van kiezersintimidatie, de dag daarna was dat anders. Woensdag ontstond er in diverse plaatsen bij stemlokalen wel degelijk een grimmige sfeer.

Lokale overheden houden extra politie-eenheden achter de hand en de Nationale Garde is paraat om in actie te komen als in een staat de situatie uit de hand loopt.

Het meest dreigend was woensdagavond de situatie in de stad Phoenix in de staat Arizona. Aanhangers van Donald Trump demonstreerden daar bij een verkiezingsbureau en bij het parlementsgebouw van de staat. De demonstranten eisten toegang tot het stemlokaal en wilden dat het tellen zou worden voortgezet. Onder de demonstranten waren er een aantal zwaarbewapend. De politie wist hen met moeite buiten de deur te houden.

Bij de verkiezingen is al een Republikeinse senaatszetel namens Arizona verloren gegaan. De demonstranten zeiden bezorgd te zijn dat door fraude ook de elf kiesmannen naar de Democraten zouden gaan.

Sommige kiezers uit Arizona zouden bezorgd zijn om hun stem, omdat zij bij het online nagaan daarvan zagen dat die ongeldig zou zijn verklaard. Het gerucht ging in rechtse kringen dat sommige stembiljetten ongeldig zijn verklaard omdat kiezers een stift zouden hebben gebruikt voor het invullen, in plaats van een pen. Verkiezingsfunctionarissen hebben verzekerd dat het gebruiken van een stift geen reden is voor het afkeuren van ingevulde stembiljetten.

Ook in de stad Detroit in de staat Michigan verzamelde zich woensdagavond een groep aanhangers van Trump uit protest tegen de gang van zaken bij het tellen van de stemmen. Zij wilden dat het tellen van de stemmen in de staat Michigan zou worden gestaakt. Trump had dat eerder op de dag ook al geëist.

Daarnaast stelden de demonstranten dat er te weinig waarnemers bij het tellen van de stemmen waren. Bewakers konden de protesterende groep op afstand houden. Het stadsbestuur besloot vervolgens de ramen van het kantoor te blinderen.

Tegenstanders

Ook tegenstanders van Trump kwamen in Detroit in actie. Zij betoogden dat elke stem geteld moet worden en dat stoppen geen optie was.

Om dezelfde reden organiseerde de groep ”Protect The Results” protestbijeenkomsten In New York, Washington en Los Angeles. In New York verzamelden zich honderden demonstranten in Central Park. Zij scandeerden: ”Tel elke stem”. In de wijk Greenwich Village werden volgens de New Yorkse politie zo’n twintig mensen opgepakt nadat ze brandjes hadden gesticht en met eieren gooiden.

De lokale politie in Oregon maakte op Twitter bekend dat er in het centrum van Portland zeker acht personen zijn gearresteerd nadat er een rel uitbrak. Ook de politie van de staat Minnesota arresteerde demonstranten. Die liepen over de snelweg in de stad Minneapolis. In de stad Pittsburgh, in de mogelijk cruciale swing state Pennsylvania, werden drie mensen opgepakt bij protesten.

Vooral binnen de Republikeinse Partij groeide in de loop van woensdag onvrede over het verloop van de verkiezingen. Naarmate de voorsprong van Biden toenam, klonk de roep steeds luider om de gang van zaken aan te vechten bij de rechter.

President Trump claimde woensdagmorgen rond acht uur de overwinning, maar zei vrij kort daarop dat er bij de verkiezingen sprake was van fraude. Dat zorgde voor een storm van kritiek. De woordvoerder van het campagneteam van Biden noemde de claim en de uitspraken van Trump onbehoorlijk. Ook Fox News, de omroep die Trump doorgaans welgezind is, zei dat Trumps claim voorbarig was en dat hij met zijn suggestie van fraude een lucifer aanstak in een licht ontvlambare situatie.

Gebedsdienst voor president Trump

Donald Trumps geestelijk adviseur heeft woensdagnacht een gebedsdienst georganiseerd om een verkiezingsoverwinning voor de zittende Amerikaanse president af te smeken.

De charismatische tv-predikant Paula White –aanhanger van het welvaartsevangelie– bad dat de duivelse pogingen om de verkiezingsoverwinning te stelen zouden worden weerstaan.

„Ik hoor een geluid van overvloedige regen, ik hoor een geluid van overwinning”, zei White gaandeweg. „De Heere zegt: Het is gebeurd. Want ik hoor overwinning, overwinning, overwinning, overwinning in de hemelse kwartieren…”, vertelde de gepassioneerde predikant, die vervolgens even in tongen leek te spreken.

Volgens White zouden er zelfs engelen uit Afrika en Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten worden gezonden om in de naam van Jezus ondersteuning te bieden.