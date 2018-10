Marketingtaal soms nodig om goed doel aan te prijzen

Hoe krijg en houd je mensen in het welvarende Westen betrokken op het werk van christelijke hulporganisaties? Soms door ”verkooptaal” te gebruiken, reageert Herbert Bulten.

Met het artikel ”Houd taalgebruik zuiver bij fondsenwerving” van Wim de Bruin (RD 5-10) kan ik instemmen. Ik ben echter van mening dat het door fondsenwervers gehanteerde taalveld wel degelijk aansluit bij de missie van goededoelenorganisaties. Het is ook niet helemaal fair om deze oproep bij de marketingafdelingen neer te leggen. Want zo’n afdeling is gewoon een verlengstuk van de organisatie en over de boodschap wordt goed nagedacht.

Christelijke organisaties in het Westen staan midden in een cultuur die vol is van maakbaarheidsgedachten. Uitdrukkingen als ”wij gaan de wereld beter maken” worden ook door christelijke organisaties steeds meer gebruikt, desnoods in een christelijk jasje. Misschien is het nog niet zo omschreven in de strategische documenten, maar deze gedachten beïnvloeden ons steeds meer. En ze staan niet op zichzelf. Recente slogans als ”We make America great again” (Trump) en ”Wir schaffen das” (Merkel in verband met het ”vluchtelingenprobleem”) herinneren we ons allemaal en ze gaan erin als zoete koek.

Oriëntatie op Christus

Het probleem is dat christelijke organisaties vanuit idealistisch oogpunt vol zitten met pretenties, die ze lang niet altijd waar kunnen maken. Onder druk worden soms onmogelijke doelen gesteld en blazen we onszelf en elkaar op. „Wij doen recht.” „Wij verdrijven armoede.” Dat willen we en dat denken we. Het verkoopt, het maakt ons belangrijk en geeft meer zin aan ons bestaan.

Toch is dat misleidend. Het is belangrijk dat we onszelf als christelijke organisaties tegen het licht durven houden en ons beleid blijvend doordenken. Ik meen dat de theoloog dr. A. van de Beek ons kan helpen in die doordenking. Helaas wordt hij te snel in een bepaalde hoek gezet en als te somber beschouwd. Natuurlijk is er te discussiëren over de uitwerking van zijn theologie in de weerbarstige praktijk. Wat hij ons echter te zeggen heeft, is weliswaar niet leuk, maar peilt wel diep en is zeer relevant. In zijn indrukwekkende boekje ”Hier beneden is het niet” houdt hij ons een spiegel voor: wij gaan de wereld namelijk niet beter maken. Dat kunnen we niet en dat hoeft ook niet. Van de Beek stelt dat het niet gaat om onze prestaties, maar om (onze) oriëntatie. Die oriëntatie (op Christus) zonder pretenties zorgt er wel degelijk voor dat wij in beweging komen voor onze naaste. Maar wel via het kruis en niet om de wereld beter te maken. Het is wezenlijk om ons daarvan steeds weer bewust te zijn.

Marktkoopman

Er is ook een andere kant. Ik heb (als leidinggevende) lang genoeg meegelopen in de (christelijke) sector van ontwikkelingswerk, zendingswerk en mensenrechtenwerk. De mensen die hierin werken, zijn intrinsiek zeer gemotiveerd en voelen zich geroepen om dienstbaar te zijn, juist omdat ze christen zijn. Met hart en ziel is men betrokken op Gods Koninkrijk en de kwetsbare medemens. En hoewel dat helaas niet vaak naar buiten komt, is er wel degelijk de worsteling met de gebrokenheid in de wereld, het falen en de waaroms van het lijden. Het geloof breekt soms letterlijk bij de handen af. Maar is Christus’ hart niet juist in de diepte van lijden en falen?

Als we verder durven kijken, zien we ook wel dat wij de wereld niet beter maken. Dat geldt eveneens voor degenen die de boodschap verkopen en fondsen werven. Zij staan voor de uitdaging om de (soms gezapige) mensen die het beter hebben dan ooit te betrekken bij hun organisatie. De boodschap en de omlijsting moeten steeds spectaculairder zijn, anders is de aandacht weg. En ja, dan verdwijnt de nuance weleens.

Ik heb een keer een bevindelijke predikant horen uitleggen dat hij zich een koopman weet die zijn waar (het Evangelie) moet aanprijzen. De marktkoopman prijst zijn spullen soms aan met bulderende stem. Je vraagt je dan af of dat nodig is. Toch vind ik dat wel een bruikbaar beeld. Je moet eropuit om te verkopen en mensen betrokken te krijgen. Soms overdreven.

Ootmoed

Natuurlijk kunnen we niet alle organisaties over één kam scheren. Daarnaast veranderen christelijke organisaties en worden ze steeds professioneler. Men stelt doelen en meet de impact van acties. Daar is niets mis mee.

Toch is er een tendens van overschatting. In verband met ontwikkelingswerk wordt vaak gesproken over Micha 6:8: Wat we steeds meer vergeten, is de nederigheid (ootmoed). Dat heeft alles te maken met een eerlijk verhaal, bewustwording en ons afhankelijk weten van een God Die het maakt en gemaakt heeft. Nederigheid leidt tot de juiste oriëntatie en voorkomt opgeblazen prestaties. De missie, de visie en de boodschap bij christelijke organisaties vragen om een Bijbels-theologische doordenking en nuchterheid. Daarbij hebben we elkaar nodig.

De auteur werkte als leidinggevende voor diverse christelijke organisatie, woonde in Centraal-Azië en het Midden-Oosten en studeert parttime theologie in Leuven.