Koop nu bij lokale boer en ondernemer

Laat deze crisis het begin zijn van het besef dat we afhankelijker zijn van onze lokale ondernemers dan we soms denken.

Wie had een aantal weken geleden kunnen denken dat we in zo’n onwerkelijke situatie terecht zouden komen? Het jaar 2020 begon economisch gezien goed voor veel ondernemers. Consumenten hadden meer te besteden en deden dat ook. Voor boeren was het echter al een tijdje onrustig. Hun inkomen staat al jaren onder druk en daarbovenop komen er steeds meer regels op hen af. Voor boeren is het soms al jaren een kwestie van overleven. Voor andere ondernemers is het nu ook spannend. Denk bijvoorbeeld aan de detailhandel en de horeca, die door de coronamaatregelen geen of veel minder producten verkopen. De overheid heeft daarom maatregelen getroffen en er komt ongetwijfeld nog meer aan om ondernemers te steunen. Maar elke Nederlander kan ook iets doen!

Boontjes uit Marokko

De afgelopen weken waren er lege supermarkten. ”Niet hamsteren”: de oproep met bijbehorende gebaren van de doventolk was populair, maar leek niet te werken. Zodra we de groene asperges uit Peru en de boontjes uit Marokko weer zagen liggen, namen we ze voor de zekerheid maar mee. Supermarkten probeerden steeds met man en macht de schappen te vullen. Niet het gebrek aan spullen was het probleem, maar tegen het hamstergedrag viel niet op te vullen.

Tegelijkertijd ontstonden er vorige week fantastische initiatieven van lokale ondernemers. Veel restaurants zijn creatief en kijken hoe ze hun producten wél kunnen verkopen. Leuk en handig, maar ook nodig om alsnog inkomsten te vergaren. Want de vaste lasten gaan gewoon door.

Er ontstaan allemaal Facebookgroepen en websites om elkaar te helpen. Lokale ondernemers schenken producten als dank aan (zorg)personeel en zetten zich vrijwillig in om oudere inwoners te helpen. In deze moeilijke tijd steunen we elkaar. Maar wij vragen u: doe dat straks ook!

Op het erf

Denk in het vervolg ook eens aan de Nederlandse boeren die hun producten langs de weg, op het erf of gewoon via het handelskanaal in de supermarkt verkopen. Voorraad genoeg, verser kan haast niet en de koper krijgt gegarandeerd een gezond en veilig product. Op deze manier steunen we de lokale ondernemer en is het aantal transportkilometers nihil, wat weer goed is voor het milieu. Ga zodra het kan weer uit eten bij uw favoriete lokale restaurant en koop bloemen bij de bloemenzaak in uw dorp.

Laat deze crisis ook het begin zijn van het besef dat we afhankelijker zijn van onze lokale ondernemers dan we soms denken. Koop dus lokaal, ook straks. Dat is uiteindelijk in het belang van ons allemaal.

Paul Boogaard is wethouder Economische Zaken Gemeente Hoeksche Waard, Bas Blok is voorzitter LTO Noord afdeling Hoeksche Waard en Steven Corijn is voorzitter Ondernemersvereniging Hoeksche Waard.