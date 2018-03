Koester partijbeginselen maar presenteer je eigentijds

Christelijke politiek is nog steeds mogelijk, maar werd wel moeilijker en vraagt soms om een andere aanpak, betoogt ing. W. Vastenhoud.

Getuigen, beginselvast zijn en dan ook nog besturen. Uit enkele recente RD-artikelen over een onderzoek onder raadsleden en wethouders van de SGP en de ChristenUnie proeven we de worsteling. Met de artikelen ”CU en SGP getuigen minder in de raad” en ”Herkenning CU en SGP blijft” (RD 10-3) gaf de redactie een uitvoerige toelichting op haar enquête onder raadsleden. Van alle raadsleden deed 42 procent hieraan mee.

De uitslag geeft op zich wel te denken. Zo ook de strijd inzake de beginselvastheid, zoals we in de artikelenreeks hebben kunnen lezen. Sommige fracties zijn bereid om (bijvoorbeeld) acht koopzondagen te accepteren, om erger te voorkomen en ook om een plaats in het college te kunnen verwerven of behouden.

Waardering

We moeten oppassen om snel een oordeel te vormen. Denkt iemand iets anders dan jijzelf, dan ligt het dichtbij om te veroordelen. De Heere leert ons immers Zelf in Zijn Woord: „Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt” (Matth. 7:1).

Toch: verontrust kun je zeker zijn. En de conclusie dat een SGP’er (dus) niet in een college kan zitten, ligt erg dichtbij. Maar toch... het gemeentebestuur is een politiek orgaan en daardoor moeten essentiële zaken geregeld worden. Met aan de kant te gaan staan en uitsluitend te getuigen, kom je er niet.

Dit komt ook terug in het RD-onderzoek, waaruit blijkt dat SGP en ChristenUnie bekendstaan als stabiele bestuurderspartijen. Mede hierdoor mogen zij relatief veel wethoudersposten bekleden ten opzichte van het stemmenaantal.

Een treffend voorbeeld hebben we in mijn eigen gemeente. In de periode 2010-2014 is met een SGP-wethouder aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is aan het besturen van een gemeente deel te nemen zonder de gereformeerde beginselen te verloochenen en waar nodig ook te getuigen. Mede door deze inbreng kon in genoemde periode worden voorkomen dat de zondagsrust door openstelling van winkels nog verder zou worden aangetast. Toen de wethouder door een politiek spel van ook andere christelijke partijen zijn zetel in 2014 niet opnieuw mocht innemen, viel een gemeentebrede waardering voor zijn inzet voor de gemeenschap hem ten deel.

Ambtsgebed

Na de raadsverkiezingen van 2014 kwam er opnieuw geen confessionele meerderheid in de gemeenteraad. Bij een confessionele meerderheid zou de zondagsopenstelling van winkels zeker niet aan de orde zijn gekomen. Verder zijn er gemeentelijk veel punten waarop je als christenpoliticus het verschil kunt maken, door tegen te stemmen, te getuigen en alternatieven aan te dragen.

Uit het RD-onderzoek blijkt dat er kennelijk minder wordt getuigd in de raadszalen. Er zijn echter in Nederland plaatselijk diverse voorbeelden waar dit nog wél mag gebeuren. De ontwikkelingen in ons land zijn helaas van dien aard dat hiervoor regelmatig aanleiding wordt gegeven.

Hierbij denk ik aan poppodia, zondagssport, keuzevrijheid voor christelijke (jeugd)zorg en behoud van het ambtsgebed. Als christenpoliticus mogen we dan met de Bijbel als basis uitkomen voor onze principes, ook al zijn deze punten doorgaans beter te waarborgen als coalitie- dan als oppositiepartij.

Christelijke politiek bedrijven is dus nog mogelijk, maar is wel moeilijker geworden en vraagt soms om een andere aanpak.

Gemeentewapen

Kun je dan als christelijke oppositiepartij geen invloed meer uitoefenen? Het viel me op dat de SGP in de raad voldoende gewicht kan hebben om invloed uit te oefenen op het bestuurlijke beleid, zonder de beginselvastheid te verliezen. Ze kan ook, met een Woord te rechter tijd, nog getuigen van de diepste principes waardoor een SGP’er zich geroepen weet. Ook als ze niet in het college zit, wordt er vaak als eerste naar de SGP gekeken als er belangrijke besluiten genomen dienen te worden, zeker als ze de grootste is.

Een goed voorbeeld is een door de SGP geïnitieerde en door de raad aangenomen motie die ervoor gaat zorgen dat alle basisschoolleerlingen in de gemeente uitleg krijgen over de betekenis van het gemeentewapen. In dit wapen heeft de Bijbel een prominente plaats.

Dit voorbeeld leert dat getuigen in deze tijd soms vraagt om een andere aanpak, als het doel en het resultaat ermee zijn gediend. Om op grond van Gods Woord politiek te kunnen bedrijven, zijn Gods hulp en zegen natuurlijk onmisbaar.

Oranje stropdas

Hoe zal de verkiezingsuitslag zijn? Het is alles in de hand des Heeren. De kandidaten moeten echter, onder aanvoering van hun lijsttrekker, wel doen wat hun hand vindt om te doen.

De moderne tijd vraagt, zonder dat je je beginselen verzaakt, vaak een andere presentatie om het publiek te bereiken. Soms met een oranje stropdas om, maar altijd present bij forums, lijsttrekkersdebatten enzovoorts.

Dat is alles bij elkaar erg veel en daarbij is steeds een uitgebreide dossierkennis noodzakelijk. Het gaat immers om politiek bestuurlijke functies en het publiek vraagt duidelijkheid van je.

Ds. A. Vlietstra begon tijdens een recente verkiezingsbijeenkomst zijn referaat met de stelling: „Er is al honderd jaar een gereformeerde beginselpartij in Nederland en die heet SGP.” Staatkundig Gereformeerd Principieel en Beginselvast.

De auteur is oud-voorzitter van de SGP-fractie in de gemeente Ede.