Kijk niet weg van onderdrukte moslims

Als christelijke jongeren kiezen wij radicaal de kant van onderdrukte Oeigoerse moslims. Wij mogen niet wegkijken wanneer medemensen het leven letterlijk onmogelijk wordt gemaakt.

Op initiatief van PerspectieF (CU) en samen met SGPJ (SGP), CDJA (CDA) en maar liefst zes andere politieke jongerenorganisaties is vorige week de campagne #NietWegkijken gestart. De directe aanleiding van deze campagne zijn de recent verschenen beelden waarop Oeigoeren te zien zijn die met kaalgeschoren hoofden en als makke schapen op treinen worden gezet. Maar de Oeigoeren, een moslimminderheid in het westen van China, worden al langer onderdrukt.

Al jaren komen er verontrustende berichten binnen. De bekendste daarvan gaan over de zogenaamde Chinese ”heropvoedingskampen”, waarin Oeigoeren gedwongen worden om hun eigen cultuur af te zweren en zich loyaal te verklaren aan de Chinese Communistische Partij. De meeste schattingen hebben het over meer dan een miljoen Oeigoeren die in deze interneringskampen zijn (geweest).

Genocide

Buiten de kampen gaat Oeigoers cultureel erfgoed tegen de vlakte en twee maanden geleden werd bekend dat de Chinese overheid systematisch de Oeigoerse bevolkingsgroei onderdrukt. De overheid dwingt Oeigoerse vrouwen tot sterilisaties en abortussen. Wanneer de vrouwen niet meewerken, dan worden zij geïnterneerd. ‘Heropgevoed.’

Maatregelen met als doel om geboortes in een bepaalde groep te voorkomen. Dat gaat verder dan het uitwissen van een cultuur en is meer dan een zorgwekkende stap richting genocide. Het ís genocide, aldus artikel twee van de Genocideconventie. Deze conventie is ook door China geratificeerd.

Ontzetting

Waarom zijn het juist christelijke jongeren die in deze campagne het voortouw hebben genomen?

Ten eerste is het uit solidariteit. God heeft elk mens naar Zijn evenbeeld geschapen. Maar wat misschien nog wel belangrijker is: het Evangelie van Christus’ sterven en opstanding, het meest kostbare dat een mens kan ontvangen, strekt zich uit naar een ieder. Want elk mens is waardevol voor God. En wij kunnen daarom niet wegkijken wanneer medemensen, of ze nu dichtbij of ver weg wonen, het leven letterlijk onmogelijk wordt gemaakt.

Daarnaast is het uit ontzetting. Voor ons leek het fenomeen van gruwelijke systematische onderdrukkende staatsapparaten iets van vroeger, een bladzijde uit onze geschiedenisboeken. Maar het blijkt ook iets van nu. En daartegen komen wij in het geweer: het kan en mag niet zo zijn dat dit weer terugkomt in de wereld!

Compromisloos

Daarom kiezen wij als jongeren, zeker als christelijke jongeren, radicaal de kant van deze moslims die onderdrukt worden. Want als we de wereld een stukje beter willen maken, dan moeten wij de handen uit de mouwen steken.

En dit willen wij compromisloos doen. Christelijke politiek is namelijk ”speaking truth to power” (de waarheid tegen de macht spreken, red.). Want alle macht is slechts in bruikleen. Dat betekent dat grote economische belangen niet boven mensenlevens gaan.

Daarom hebben wij, samen met al die andere politieke jongerenorganisaties, de campagne #NietWegkijken gelanceerd en zijn we een petitie gestart op www.petities.com/niet_wegkijken. Doet u met ons mee?

Wouter Jan de Graaf studeerde internationale betrekkingen aan de MGIMO University in Moskou, Pieter Dirk Dekker is bestuurslid Internationaal PerspectieF, ChristenUnie-jongeren.