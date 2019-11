Goed huwelijk voorwaarde voor veilig gezinsklimaat

Kinderen kunnen weerstand voelen als ze in de kerk horen hoe christenen hebben te leven, maar thuis gebrokenheid ervaren. Aan de slag gaan met wat de Bijbel zegt, is dan de beste weg.

De week tegen kindermishandeling duurt deze keer van 18 tot en met 24 november. Elk jaar wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de kwetsbare groep kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling of huiselijk geweld. Elk slachtoffer is er één te veel. Daarom moeten we blijven zoeken naar wat nodig is om een veilige gezinssituatie voor kinderen te kunnen organiseren.

Maandag werd gemeld dat het aantal kinderen die opgroeien in een onveilige gezinssituatie gelijk gebleven is: 3 procent (RD 18-11). Ondanks alle interventies, de vele campagnes en de toenemende kennis is er nog geen dalende trend ingezet.

In de week tegen kindermishandeling staat ”leren van elkaar” centraal.

Echtscheiding

Als aandachtsfunctionarissen van het interkerkelijke project huiselijk geweld en kindermishandeling komen we dagelijks schrijnende situaties tegen. Ook merken we dat de gevolgen van onveiligheid in de jeugd bij een volwassene doorwerken. Slachtoffers zijn veelal voor het leven getekend. Daarnaast zien we vaak een worsteling bij ouders die anders zouden willen. Soms zijn ze in hun eigen jeugd beschadigd, waardoor het niet lukt om noodzakelijke veiligheid aan kinderen te bieden. Het is dan belangrijk dat we ons oor te luisteren leggen bij het Woord van God en daarvan leren.

De Bijbel is een schatboek. Dat blijkt ook als het gaat om de dagelijkse praktijk van het huwelijksleven en het opvoeden van kinderen. Het voert te ver om de Bijbel op deze terreinen recht te doen. We beperken ons tot een van de elementaire zaken voor een veilig gezinsklimaat: een toegewijde en liefdevolle relatie tussen de ouders.

We kunnen onze ogen niet sluiten voor een toename van de vraag naar jeugdzorg waarbij (v)echtscheidingen een grote plaats innemen. Helaas gaat deze trend de gereformeerde gezindte niet voorbij. Elke scheiding is een verdrietig verhaal. Er is verdriet bij de echtparen en bij de kinderen. Het huwelijk is een paradijsbloem en daarmee ook een mikpunt voor de duivel.

God stelt het aardse huwelijk voor als een beeld van het hemelse, tussen Christus en Zijn Kerk. Dat betekent dat een man met zijn vrouw dient om te gaan zoals Christus met Zijn Kerk: vol geduld, vergeving en liefde. Een vrouw heeft de mooie, verantwoordelijke taak om haar man, die het gezin leiding geeft, als haar man te erkennen.

Godsbeeld

De doop wijst christenouders op hun verantwoordelijkheid om een evenwichtig beeld van God aan hun kinderen mee te geven. Daarvoor is dagelijks Gods hulp nodig. Huwelijksproblemen hebben indirect gevolgen voor het Godsbeeld van kinderen. Zo kunnen ze vragen waarom God dingen toelaat die zo moeilijk zijn.

Voor kinderen kan het weerstand oproepen wanneer ze in de kerk horen hoe christenen dienen te leven, volgens Gods wil, maar thuis gebrokenheid ervaren, wanneer ouders elkaar verwijten maken en uitschelden of de kinderen (in welke vorm dan ook) mishandelen.

Hoe vaak komt de vergelijking met God de Vader niet naar voren? Wanneer een kind bang is voor zijn of haar vader of ziet hoe de ouders met elkaar omgaan, is het zo moeilijk om een beeld te krijgen bij een liefdevolle Vader. Daarom is het nodig om samen dicht bij God te leven. En als er spanningen of problemen zijn, getuigt het van moed om hiermee aan de slag te gaan.

Vaak ervaren echtparen met huwelijksproblemen dat ze uit elkaar zijn gegroeid of zich niet begrepen voelen in hun huwelijk. Hoe helpend kan het dan zijn om, eventueel met een hulpverlener, dat uit te spreken. Vervolgens kan gezocht worden naar verbinding. Het beste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is immers dat hij hun moeder liefheeft (en andersom).

Ouders die het stilzwijgen doorbreken, moeite en verdriet verwoorden, aan de slag gaan met pijnpunten... We weten welke mooie dingen dan kunnen ontstaan. Zie huwelijksproblemen niet als hopeloos, maar vertrouw op de huwelijksbelofte die God meegaf: „Hij zal bijstand geven.”

De auteurs zijn aandachtsfunctionaris van het project ”Huiselijk geweld en kindermishandeling” bij respectievelijk De Vluchtheuvel (0113-213098), Stichting Schuilplaats (0318-547870) en KOC Diensten (06-11074567).