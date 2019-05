FVD: Nederland wordt tot provincie van EU-staat gemaakt

Moet de Europese Unie uitlopen op een Europese superstaat? Of is een nexit beter? Met de Europese verkiezingen in het zicht gaan Derk Jan Eppink (FVD) en Peter van Dalen (CU-SGP) op Forum ‘in debat’ over de toekomst van de EU, met donderdag hun laatste bijdrage.

De CU-SGP onderschat de dreiging van een Europese superstaat. De EU is al daarnaar op weg.

Vorige week heb ik de hand uitgestoken naar de ChristenUnie om samen te werken in de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Helaas heeft Peter van Dalen, lijsttrekker van ChristenUnie-SGP, de handreiking niet aangenomen. Dat betekent dat de ECR moet beslissen of Forum voor Democratie wordt toegelaten. De ChristenUnie heeft geen veto. Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van ECR Forum voor Democratie verwelkomt.

Wat gaan wij daar doen? In de eerste plaats een echte oppositie vormen in het Europees Parlement. Een parlement zonder oppositie is geen parlement.

We zoeken ook samenwerking met andere eurokritische fracties, vooral om bij belangrijke punten het stemgedrag te coördineren. Niet samengaan met andere fracties, wel samenwerken. Een parlement draait om macht, en stemmingen zijn de beslissende factor bij besluitvorming. Ook om besluiten tegen te houden. De Europese Unie is op weg naar de superstaat. Zie het lot van de pulsvissers. Van Dalen stond met lege handen.

Er moet meer macht terug naar de lidstaten. De EU heeft te veel macht naar zich toe getrokken. Dat gebeurt sluipenderwijs. Burgers zien het niet. En als ze het zien is het te laat. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft voorgesteld 1000 EU-verordeningen te schrappen. Hij vindt dat Europa terug moet naar de tekentafel. Prima.

Roekeloos

Van Dalen beschuldigt Forum van een roekeloos uittredingsproces uit de EU. Een land heeft echter altijd het recht een internationale organisatie te verlaten.

Hij onderschat ook de dreiging van een transferunie in de eurozone. De muntunie werkt niet, wegens te grote verschillen. Frankrijk bepleit een transferunie waarin Nederland en Duitsland pinautomaat worden in de EU. Die transferunie is al begonnen. Door het nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank verliezen Nederlandse spaarders jaarlijks 10 miljard euro en leden pensioenfondsen een schade van 100 miljard. In euronoodfondsen staat Nederland garant voor 100 miljard.

Frankrijk wil verder gaan. Een aparte begroting in de eurozone, een supernoodfonds, samen schulden maken, EU-belastingen. Nederland wordt een transferunie binnengerommeld en tot een provincie van de EU-superstaat gemaakt. Wij willen daarom de bevolking in een referendum vragen: wilt u dat? Dat is democratie.

De auteur is lijsttrekker voor Forum voor Democratie bij de Europese verkiezingen.

