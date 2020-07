Zomervakantie betekent geen verlof van de coronamaatregelen

Wie zijn blik beperkt tot Nederland zou kunnen denken dat de coronapandemie grotendeels achter de rug is. Het aandeel van Covid-19-patiënten op de ic’s is beperkt, het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen is laag en er zijn dagen waarop er geen sterfgevallen door corona te melden zijn.

Dat mag zo zijn, maar wie over de grens kijkt, weet dat die situatie heel anders is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde zondag dat er wereldwijd 230.370 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen in 24 uur, het hoogste aantal in een dag. Het vorige record was van twee dagen eerder. Vooral in de Verenigde Staten, Brazilië, India en Zuid-Afrika kwamen er veel nieuwe besmettingen bij. De coronacrisis is niet op z’n retour, wereldwijd zitten we er nog middenin.

Verschillende landen hebben bovendien inmiddels te maken met een tweede golf aan besmettingen. Israël kampt ermee, Servië neemt opnieuw stevige maatregelen, sommige regio’s in Spanje zijn weer in lockdown.

Wie denkt dat we op dit moment in Nederland achterover kunnen leunen en terug kunnen naar het oude normaal, miskent de ernst en de risico’s van het coronavirus en zet zijn eigen gezondheid en die van anderen op het spel.

De beelden van feestende Nederlandse jongeren in het Belgische Knokke, van tjokvolle kroegen in Groningen en van illegale feesten in Amstelveen en Prinsenbeek, doen daarom pijn aan de ogen. Niet alleen bij nabestaanden van coronaslachtoffers, bij hen die ernstig getroffen zijn door het virus en bij hen die in de zorg werken, maar bij iedereen die de afgelopen periode zijn best deed zich aan de maatregelen te houden en dat nog steeds doet.

Diezelfde pijn ervaren velen terecht als ze beelden zien van demonstraties van Viruswaanzin, de club die te hoop loopt tegen de coronamaatregelen en tegen de noodwet van het kabinet.

Nu de vakantieperiode is aangebroken en veel maatregelen zijn versoepeld, ligt de neiging op de loer dat we onze bereidheid ons aan de maatregelen te houden op verlof sturen. Ook in de zomer moeten we ons aan de basisregels houden, zeker als we ons herinneren dat het coronavirus via vakantiegangers in de voorjaarsvakantie ons land binnenkwam. We kunnen –om een devies van premier Rutte te citeren– beter op dit moment voorzichtig zijn dan achteraf spijt hebben.

Het is daarom goed dat Rutte blijft hameren op de afgesproken maatregelen. Een tweede golf ligt op de loer, ook in Nederland. Er is alle reden om de voorgeschreven maatregelen serieus te blijven nemen. Alleen al omdat we de overheid hebben te gehoorzamen.

Dat de situatie in Nederland verbetert, is een zegen. De zomervakantie biedt de gelegenheid ons te bezinnen op wat deze crisis te zeggen heeft. Terugkeren naar het oude normaal zou wat dat betreft de makkelijkste weg zijn.