Welvaart is een zegen en helemaal niet vanzelfsprekend

Nederland doet het opvallend goed in Europa. Terwijl omliggende landen beginnen te snotteren, is Nederland nog gezond. Economisch gezien, in elk geval.

De Nederlandse economie groeide het tweede kwartaal van dit jaar met 0,5 procent ten opzichte van de drie maanden daarvoor, zo bleek woensdag uit CBS-cijfers. En het aantal werklozen daalde tot 305.000, het laagste aantal sinds het CBS kwartaalcijfers publiceert.

Dat zijn cijfers om blij mee te zijn. Welvaart is een zegen; en lang niet vanzelfsprekend. We weten immers dat de economie conjunctuurgevoelig is: tijden van groei en krimp wisselen elkaar af.

De buurlanden presteren een stuk minder dan Nederland, zo bleek woensdag ook. De Duitse economie kromp afgelopen kwartaal met 0,1 procent, de Britse met 0,2 procent, België en Frankrijk bleven steken op een groei van 0,2 procent.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein Mulligen legde woensdag de vinger bij. Internationale handel droeg het afgelopen kwartaal positief bij aan de groei in Nederland, in tegenstelling tot het eerste kwartaal. De economie heeft nog niet zwaar te lijden gehad onder de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de onzekere afloop van de brexit en de afkoelende wereldeconomie, aldus Mulligen. Maar, zo waarschuwde hij, de donkere wolken zijn nog zeker niet weg.

Uit een donderdag verschenen raming van het Centraal Planbureau (CPB) bleek dat al. De zogenaamde Augustusraming 2020 laat zien dat de Nederlandse economie volgend jaar „door de gure wind uit het buitenland” zal terugvallen. De groei bedraagt volgend jaar 1,4 procent, 0,4 procent minder dan in 2019. Daarbij: de raming is lager dan die van mei.

Nog geen krimp dus, wel afnemende groei, aldus het CPB. De vaart gaat eruit, zo analyseerde CPB-directeur Laura van Geest: de wereldhandel groeit minder hard, ondernemers zijn pessimistischer en de brexit, de handelsoorlog en de zorgelijke ontwikkelingen van de Italiaanse politiek raken ook Nederland.

Moeten we ons zorgen maken over deze wat somberder CPB-ramingen? Nee. We moeten ons niet blindstaren op de economie. Het leven is meer dan de portemonnee; we leven immers niet bij brood alleen. Daarbij, dergelijke ramingen zijn met veel onzekerheden omgeven. Want wie zou kunnen voorspellen hoe het handelsconflict tussen de VS en China zich zal ontwikkelen? En wie kan voorzien hoe de brexit afloopt?

De CPB-ramingen zijn tegelijk wel van politiek belang: ze vormen de basis waarmee het kabinet de begroting van komend jaar gaat maken. De kans is groot dat de vier coalitiepartijen een deel van het begrotingsoverschot, dat de afgelopen jaar vooral is gebruikt om de staatsschuld af te lossen, gaat uitgeven. Een paar tips voor de begrotingsbesprekingen: kom de middengroepen tegemoet en investeer extra in woningbouw en defensie.