VS moet nu eindelijk strijd aanbinden met wapenbezit

Zeventien mensen kwamen woensdag om bij een schietpartij op een school in Florida. Het was de zoveelste schietpartij in de Verenigde Staten alleen al dit jaar. Zeventien doden en ook nog tal van gewonden. Het is een balans die ieder weldenkend mens uiterst verdrietig stemt. Uitgerekend op de plaats waar jonge mensen bescherming zouden moeten krijgen, zijn ze in de Verenigde Staten hun leven niet zeker en worden ze bedreigd.

Zeventien doden. De zoveelste schietpartij in een jaar dat nog niet eens twee maanden oud is. En president Trump komt in een toespraakje niet verder dan het aanbieden van condoleances en het uitspreken van steun aan nabestaanden en leerlingen die met psychische problemen kampen. Volstrekt loze woorden die niet eens een sausje zijn over het wanbeleid dat ook deze regering voert als het gaat om het toestaan van het dragen van wapens door burgers.

Er zijn weinig zaken echt heilig in de VS. Maar het recht op het dragen van wapens is een heilig huisje dat politici niet durven aanpakken. Extra pijnlijk was het dat de NRA, een lobbyorganisatie van wapenhandelaren, gisteren bekendmaakte dat tal van Republikeinse politici miljoenen euro’s op hun bankrekening bijgeschreven kregen om hen ervan te weerhouden maatregelen tegen het wapengebruik te nemen.

Het zal niemand verbazen wanneer de regering van president Trump dit soort berichten zal afdoen als nepnieuws. Maar zelfs als dit bericht nepnieuws zou zijn, dan nog is de schietpartij van woensdag dat helaas niet. Was het maar zo.

Veel christenen in en buiten de Verenigde Staten prijzen president Trump voor zijn prolifebeleid. En inderdaad doet Trump, in tegenstelling tot sommige van zijn voorgangers, op dit gebied goed werk. Tegelijk is dat goede beleid zeker geen vrijbrief om weg te kijken bij de ellende die vuurwapens aanrichten in Amerika.

De eerlijkheid gebiedt overigens te zeggen dat het onvermogen om iets te doen aan dit grote kwaad zeker niet alleen president Trump te verwijten is. Ook presidenten voor hem gebruikten vaak grote woorden als het om dit soort schietpartijen ging, maar lieten net als Trump weinig daadkracht zien. De Amerikaanse maatschappij als geheel blijkt een groot probleem te hebben als het om deze kwestie gaat.

Nogal wat Amerikanen menen dat het mogen dragen van wapens voor burgers belangrijk is om zich te kunnen verweren tegen geweld. Vandaar dat ze deze rechten absoluut niet willen inperken.

Toch zou het goed zijn als politici van beide kampen, dus zowel Democraten als Republikeinen, wat dit betreft nu eindelijk eens tot bezinning komen. Duisternis bestrijd je immers niet met duisternis, maar met licht. En vuur bestrijd je niet met vuur, maar met water. Oftewel: wapengeweld kun je alleen bestrijden door het inperken van de rechten om wapens te dragen.